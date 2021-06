Upozornit druhého na choulostivý fakt není jen tak. Mnozí raději mlčí, než aby se do podobného jednání pustili. Říkají si, že nebudou strkat nos do cizích věcí, nebo se bojí, že se dotyčný na ně spíš naštve, než že by podobné jednání ocenil. Přitom by mu svým upozorněním mohli pomoci. Když se ale k takovému kroku odhodláte, zapojte slušnost, zdvořilost a hlavně takt. Nechovejte se jako slon v porcelánu, naopak našlapujte jako na tenkém ledě.

Titulní strana magazínu Ženy Zdroj: Deník

Kamarádka mi popisovala, jak šla jednou na Štědrý den do kostela na půlnoční. Až když se vracela domů, zjistila, že má cíp sukně zastrčený vzadu za punčocháči. Zkrátka jí po celou dobu koukal kus holého stehna. Z trapasu se vzpamatovávala hodně dlouho. Bylo jí navíc tehdy sedmnáct, byla ve věku, kdy si některé věci víc bereme. A nikdo z přátel neměl odvahu ji na sukni upozornit. Co měli udělat? Přiměřeně reagovat. Neupozorňovat okolí, nezesměšňovat, nerozebírat to. Přijít za ní a s taktem na sukni upozornit.

Jenže takt je vlastnost, kterou ne každý disponuje. Jsou lidé, kteří jako by ji sáli s mateřským mlékem či ji získali výchovou v rodině. Většina se však taktu musí učit. Jde o schopnost vycítit, co se v dané situaci hodí či nehodí. Umění ustoupit do pozadí, jemně naznačit, zvolit vhodné gesto a hlavně vcítit se do situace toho druhého. Když s taktem druhého upozorníte na zbytky jídla mezi zuby, holuba v nose nebo pocintané tričko, nenaštve se, naopak vaše jednání ocení. A ještě se tomu spolu zasmějete.

Použijte svůj příklad

„Někdy jde o drobnosti typu utržené podšívky na kabátě nebo puštěné oko na punčocháčích. Mnohem těžší je upozornit na delikátnější věci, jako je nepříjemný pach nohou, vyčuhující ramínko špinavé podprsenky nebo mastné vlasy,“ říká psycholožka Ivana Hořicová. „Když chcete pomoci, je dobré si uvědomit, v jakém jsem s dotyčným vztahu. Nejlepší je zpočátku jen vstoupit do tématu, neupozorňovat hned na konkrétní věc. Začněte se bavit třeba o novém voňavém deodorantu, výběru správného šamponu nebo o novém prášku na bělení spodního prádla. Jako příklad můžete použít sebe, takové jednání bývá nenápadné, ale účinné. Můžete třeba mluvit o skvělé prodavačce, se kterou jste se právě seznámila a která vám dobře poradila při nákupu nové podprsenky. Nebo jak jste dlouho řešila mastící se vlasy. Každé taktní jednání má svůj úvod, stať a závěr,“ shrnuje psycholožka. Pokud ale nevidím u dotyčného odezvu, mám v tématu pokračovat? „Někdy je lepší nechat to být, nechat mu svobodnou vůli. Co může vadit vám, nemusí vadit jemu. Vztah mezi vámi dvěma by se mohl narušit i při vaší dobré vůli,“ doporučuje.



Celý rozhovor čtěte ve čtvrtečním magazínu Ženy, který je součástí regionálních Deníků



Dále si přečtete například:

- Inspirace aneb Večery pod lampou

- Výzva Deníku aneb Co je štěstí?

- Krása aneb 7 pravidel bezpečného slunění

- Domácnost aneb Jak správně používat myčku na nádobí



Předplaťte si Deník s pravidelnými čtvrtečními přílohami již od 76 Kč měsíčně. (objednávejte ZDE) nebo si jej můžete objednat i telefonicky na 272 015 015.