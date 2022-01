Že něco není v pořádku si všimla jak jinak než v pubertě. Bylo ji podivné, že ji jako dorostence výrazněji roste pouze jedno prso. Šla proto k lékaři, který ji uklidňoval. „Máte teprve 15 let, je to normální, to je pozdní vývoj, nebojte se, puberta ještě neskončila,“ sdělil lékař.