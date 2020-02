Již Sigmund Freud věděl, že matka je pro dítě nezastupitelná a že v prvních letech života jsou dány základy osobnosti jedince. John Bowlby se zapsal do dějin psychologie teorií vazby, podle níž je pro každého z nás nezbytné vytvoření pevného důvěryhodného vztahu k matce. Pokud se tak nestane na počátku života jedince, není potom schopen fungovat v partnerských vztazích, není schopen projevovat empatii, nemá soucit a s největší pravděpodobností se u něj rozvine některá z poruch osobnosti. To se však vévodovi ze Sussexu nestalo.

On i jeho bratr měli milující matku, která byla ke svým synům velmi vřelá, a oba si tak mohli vytvořit pevnou citovou vazbu. Diana své děti milovala, pečovala o ně, přebalovala je, utěšovala, když plakaly, ukládala je ke spánku a pracovní povinnosti omezovala, jak jen to bylo v její pozici možné. To však nedokázal otec jejích dětí, který nikdy nepoznal mateřskou lásku.

Ke spánku ho ukládali cizí lidé, kteří se často střídali. Na konejšení neměl čas nikdo. Od narození se o něj staralo obrovské množství lidí, ovšem ne jeho matka. Nemůžeme se tedy divit, že následníkovi trůnu chybí empatie, schopnost mít někoho rád a je tím poznamenáno jeho první i druhé manželství.

Královská svatba Harryho a Meghan:

Zase kluk! A ještě zrzavej…

Absolutní zrůdnost však prokázal Harryho otec v okamžiku, kdy se druhorozený syn narodil. Když na něj tehdy, jen několik minut po porodu, pohlédl, místo poděkování a obdivu nad zdravým miminkem bezcitně vmetl čerstvé rodičce známou větu: „Zase kluk! A ještě k tomu zrzavej!“

Tato věta stála bezohledného otce manželství i pověst. Diana se i se syny okamžitě odstěhovala do jiné části paláce a ukončila všechny kontakty s manželem. Manželský pár se setkával jen při oficiálních příležitostech. Byla otázka času, kdy dojde k rozvodu. To se také stalo. Pro malé kluky, aniž si to tehdy uvědomovali, udělala jejich matka to nejlepší, co mohla. Vytvořila pro ně bezpečné prostředí, věnovala jim svoji pozornost i lásku, kultivovala je, položila základy jejich mravního vývoje a usilovala o to, aby měli alespoň trochu normální život.

Dianina smrt pro její syny znamenala absolutní ztrátu bezpečí a lásky. Dávno před tím, než se objevila Harryho partnerka, přiznal veřejně, jak byl donucen královskou rodinou kráčet za rakví své milované matky. Tento skutek byl za hranicí bestiality. Malý kluk se nemohl vzbouřit a také neměl ani dost sil. Z jeho nonverbálních projevů bylo patrné, že královské rodině tento skutek nikdy neodpustí.

Už tehdy bylo vidět, že Harry v královské rodině není šťastný. I hledání partnerky mimo vlast signalizovalo, že by Harry rád žil jinde. Jeho manželka si ho získala nejen svou atraktivitou, ale její americký původ byl nejspíš skvělým bonusem pro prince, kterého doma moc radosti nečekalo.

Královské rodině dal Harry šanci. Přivedl si krásnou a chytrou ženu, která mu porodila krásné zdravé dítě. Co udělala britská média? Nestyděla se uspořádat štvanici na gravidní ženu, později šestinedělku a dnes ženu, která pečuje o malé dítě. Žádný soucit, jen nespravedlnost a šikanování. Šikanování je z francouzského slova chicane a v překladu znamená zlomyslné obtěžování. Jak jinak, než zlomyslným obtěžováním můžeme označit informace tisku, který na Harryho manželce neviděl nic jiného než chyby. Pokud je nenašel, tak si je vymyslel. Česká média s chutí všechny šikanující texty přebírala.

Nespravedlivé chování?

A co královna? Zastala se svého vnuka a jeho manželky? Nikoliv. Nikdo z královské rodiny nedal veřejně najevo, že chování vůči Harryho manželce je minimálně nespravedlivé. Dá se i předpokládat, že vytlačení populární dvojice z ostrovů královské rodině vyhovuje. Raději si ponechají ve svém středu alkoholiky, sexuální devianty, bezcitné nevyrovnané schizoidy.

Empatický a soucitný Harry se tam nehodí. Všude jinde mu bude lépe než v otcově rodině, kde nikdy lásku a soucit nezískal a ani získat nemůže. Zlá slova, která se každý den objevovala v tisku a útočila na ženu s malým dítětem, nemohla vést k ničemu jinému než odchodu ze země, která se dokáže chovat tolik bezcitně.

Královnina slova o tom, že by raději chtěla, aby mladý pár byl členem královské rodiny, nepsala sama. Má tým odborníků, kteří vytvoří její obraz milující babičky i prababičky. Kdyby královně skutečně záleželo na bezpečí svých dětí, vnuků a pravnuků, chovala by se jinak. Moc a autoritu k tomu má. Že zlí lidé dokážou uštvat mámu dvou dětí k smrti, zažila. Poučení z toho však pro ni nevyplynulo.

Láska jako nejdůležitější emoce

Na rozdíl od královny si to Harry uvědomuje. Je vychován k tomu, že láska je ta nejdůležitější emoce, kterou v životě máme. V okamžiku, kdy se Harry poprvé podíval na tělíčko svého čerstvě narozeného syna, si uvědomil, jak zlé bylo jeho přijetí vlastním otcem. Proto také informaci o narození dítěte svému otci předal netradičním způsobem. Byl to signál: „Já vím, co jsi řekl, když jsem se narodil!“ V tu samou chvíli poznal Harry v roli čerstvého otce silnou potřebu dítě chránit. A to v jeho rodné zemi nepůjde.

Napadá mě otázka pro ženy. Milé současné i budoucí matky, chtěly byste za muže někoho, kdo vás bude chránit, kdo vás bude milovat a kdo bude chránit vaše děti a i vás? Chtěly byste pro své děti tátu, který rodinu považuje za nejdůležitější součást svého života?

Jen některé z nás takového muže máme. Nějak moc totiž přibývá nezralých a egocentrických mužských trosek, které vás opustí ještě před narozením dítěte. Nebo vás opustí po porodu se slovy: chci zpátky svůj život. Nebo chvíli předstíráte společný život, vy s jeho špinavým prádlem a probdělými nocemi s jeho nemocným dítětem, aby vás opustil a běžel za jinou ženou, se kterou má lepší sex nebo která má víc peněz.

Nechtěla by některá z vás Harryho, pro kterého je rodina nad všechny peníze, luxus, tituly a přepych? Jestli v současnosti můžeme říct o nějakém muži, že je to správný chlap, je to Harry. Pokud by bylo více mužů, jako je Harry, bylo by méně válek, méně rozvodů a méně týraných dětí.

KAMILA HOLÁSKOVÁ je psycholožka a spisovatelka, která publikuje odborné i beletristické texty a vyučuje psychologii na Univerzitě Palackého v Olomouci

KAMILA HOLÁSKOVÁ