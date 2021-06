Odpad už třídíte, zaznamenali jste vedle biopotravin ten nový bezobalový obchod a koupili v něm těstoviny do vlastní krabičky, šamponem neplýtváte, u čištění zubů zastavujete vodu a kuře kupujete jen z farmy… Tak co dál? Jak dál pomoci planetě? I maličkosti se počítají, a obzvlášť ty, které se pravidelně a často opakují. Takže třeba i menstruace a sex. Právě tenhle skutek na tři písmena může být doplněný o další tři písmena a rázem tu máme eko-bio-sex.

Vibrátor s pohonem na sluneční energii

Erotické eko hračky mají před sebou budoucnost, ostatně zařazují je do nabídky i běžné e-shopy a vznikají třeba i veganské (eko) koutky v sexshopech. Co v nich najdete? Produkty v recyklovatelném balení, z ekologických materiálů, které se co nejrychleji rozloží, produkty z materiálů, které dlouho vydrží, jsou bezpečné, dají se dobře čistit (nejlepší poměr cena-výkon-ohleduplnost k přírodě představuje sklo, silikon, keramika a dřevo).

Ideálně by pak mělo jít o hračky, které nejsou dovezené z Indonésie a Číny – tady slovo lokální dostává nový rozměr. Sexuální hračky z vedlejší vesnice jsou ale prozatím sci-fi, a tak vám musejí stačit ty vyrobené v Evropě nebo ještě lépe v Česku.

Jestli máte rádi ty na pohon, tak i tady se dá myslet ekologicky: baterie používejte dobíjecí nebo ještě lépe kupte pomůcku na USB kabel. A co vibrátor poháněný sluneční energií?! Ten byl představený na jednom z posledních erotických veletrhů a vzbudil vlnu zájmu.

Důležité maličkosti

Ovšem není to jen o pomůckách, které koupíte třeba jen jednou, jde i o zdánlivé maličkosti, jako jsou například olejíčky a další zvlhčovadla. Měly by být bez umělých přísad, konzervantů, syntetických barviv a umělých vůní. A samozřejmě netestované na zvířatech. Mnozí pak dojdou k tomu, že kokosový olej, používaný na masáž novorozenců, do smoothies, ke smažení i čištění zubů, tak představuje nejlepší alternativu. A když už jsme u toho… Místo afrodiziakálních kapiček sáhněte po běžném jídle – dary moře, ořechy, čokoláda, šampaňské dovedou nabudit.

Ekologicky uvědomělé milovníky sexu se snaží oslovit třeba značka Bioglide (u nás prodává třeba Biooo.cz nebo Alpik.cz), v nabídce má například lubrikační gely s aloe vera nebo rostlinným glycerinem.

Na e-shopech se nebojte rozvášnit a přihodit k nákupu odličovací eko pěny i eko pomůcky pro intimní hygienu. Ano, počítáme tam i mýdlo s vyváženým pH, žiletku místo jednorázového holítka pro odstranění chloupků, ale také kondomy – o těch ještě bude řeč.

Sex s vodopádem

Ještě jednu věc si v souvislosti s ekologií a sexem dovolím zmínit. Ekosexuálové jsou jedinci, kteří ctí sexuální identitu přírody, považují ji za vzrušující místo a hledají kontext mezi sexuologií a ekologií. Může jít samozřejmě i o jedince, kteří se nebrání sexu se zelení – olizovat stromy, onanovat s vodopádem, strkat penis do pařezu… Protože jde o pojem ještě příliš neznámý, klidně se za něj „schovají“ i ti, co mění své sexuální chování „nazeleno“. A – co si budeme povídat – přece jen půjde asi o tu přijatelnější variantu pojmu pro většinu z nás…

Udržitelný milostný život znamená vysazení hormonální antikoncepce, používání netoxických pomůcek, oblékání veganské kůže… Se stromem sice nikdo ještě neotěhotněl, ale běžný styk muže a ženy takovou možnost nabízí. Takže jak se chránit, když se vaše duše zazelenala?

Zelenou (a poměrně nespolehlivou) antikoncepci představuje nejen přerušovaný sex, ale hlavně veganské kondomy. Ty jsou vyrobené z přírodního latexu, navíc nejsou máčeny v živočišné bílkovině (kaseinu). Také pesary a spermicidní gely, které představují bariérovou antikoncepční pomůcku, se vyrábějí v „zelené“ variantě.

Mimochodem, veganské pomůcky jsou čím dál populárnější nejen proto, že roste počet lidí, kteří odmítají jíst maso nebo ho kupují jen občas. Veganství představuje v ekologickém vnímání jeden ze základních aspektů ohleduplnosti k přírodě.

Velké balení kondomů šetří přírodu

Kdyby existovalo desatero, jak dál postupovat, co ještě řešit, určitě by se do něj dostal minimalismus (nehromadění), lokálnost (šetříte uhlíkovou stopu při přepravě), obaly (upřednostnění těch papírových, recyklovatelných či z recyklovaných materiálů), porozumění etiketám (co výrobky vlastně obsahují)… Všechny tyhle věci můžete řešit při nákupu potravin stejně jako sexuálních pomůcek.

Pokud můžeme něco doporučit, tak v zájmu úspory přírody nakupujte kondomy ve velkém balení – jednak snížíte uhlíkovou stopu, až vám je bude e-shop doručovat, navíc ušetříte za balicí materiály, příbalové letáky a obaly, které se také počítají. Proti tomu představuje odpad v podobě jednoho kondomu vlastně minimální zatížení popelnice.

Jakmile přičichnete k eko sexu, zjistíte i řadu dalších zajímavostí, třeba že kondomy se vracejí v historii – opět se prodávají ty vyrobené z jehněčích střívek. A viagru zase nahrazují kapsle plné organických rostlin, jako je třeba maca peruánská, která se v Andách používá na posilnění libida.

Vložky, kalíšky a spol

Pokračujme v intimní sféře dál – a to s menstruací, která je sice ve své podstatě velmi přírodní záležitostí, ovšem to, jak řešíme hygienu během „svých dnů“, většinou spadá do kategorie „neekologičností“.

Výčet alternativních hygienických pomůcek pro menstruaci není rozsáhlý – kalíšek, mořské houby, látkové vložky a menstruační kalhotky, a pak samozřejmě eko friendly varianty těch běžných vložek – třeba bez plastových proužků, v recyklovatelných obalech… U ekologické menstruace jde hlavně o přípravky, které se dají používat opakovaně – kalhotky vsakující krev stejně jako látkové vložky vyperete, jen počítejte s tím, že jich musíte pro začátek koupit několik.

Ovšem odpadu vytvoříte zaručeně méně, finanční návratnost se dostaví zhruba za půl roku až rok (nejdražší jsou zmíněné vložky a kalhotky, zatímco u kalíšku za 250 korun to při ceně 50 korun za balíček tamponů – a spotřebě dvou balíčků na cyklus – vychází na tři měsíce). K benefitům ovšem připočítejte nulové riziko toxikace (hrozí především u tamponů) a snížení alergických reakcí či mykóz.

Ovšem i u zmíněných pomůcek vybírejte takové, které jsou eco friendly – vložky by neměly být běleny dráždivým chlorem, u menstruačních hub zase sáhněte po těch, které jsou opravdu určené ke styku s vaginou. Existuje jich totiž celá řada, ale jen některé mořské houby jsou určené k vložení do intimních partiích, kde červeň zachytí.

Menstruace je sice velmi přírodní záležitostí, ale to, jak řešíme hygienu během „svých dnů“ většinou spadá do kategorie „neekologičností“

Mimochodem, věděli jste, že nejde o rostliny, ale živočichy? Některé e-shopy, zaměřené na veganskou krásu, jako třeba velmi populární Ladybio.cz, je proto neprodávají.

„Snažíme se na LadyBio vybírat vegan kosmetiku a doplňky, a protože houby jsou vlastně zvířátka, a ne rostliny, v naší nabídce pro ně není místo. Žijí na útesech 5–60 m pod mořskou hladinou a 80 % z nich žije u Floridy a v Mexickém zálivu. V Evropě se vyskytují zejména u řeckých ostrovů. I když je ruční sběr (vlastně lov) náročný, lovci se snaží o maximální šetrnost. Sbírají se jen houby větší 5 cm a zanechává se kořen, který má extrémní schopnost regenerace. Houba rychle doroste, a tak se může opět sklidit.

Ale i když je lov zakázán v chráněných oblastech, klademe si otázku: Jak moc se lov mořských hub kontroluje? Jaké jsou kvóty? Kdo zaručuje šetrný sběr a jak se kontroluje kvalita? Mořské houby totiž mohou být infikované. Mnoho otázek, které nás zneklidňují,“ dovolím si citovat z jejich blogového magazínu, proč se bez mořských hub obejdou.

Co se týče látkových vložek, seženete ty vyrobené z bavlny, lnu či konopí, prát je můžete žlučovým mýdlem a ukládat je do speciálního sáčku. Vyrobit se dají i doma. Oproti tomu menstruační kalíšek jen vytáhnete za koncovou stopku a vypláchnete či vysterilizujete.

A ještě jedna věc se váže k ekomenstruaci – kontroverzní vajíčko Yoni. Polodrahokam vyhlazený do tvaru vajíčka používají některé ženy před porodem, v případě inkontinence a bolestí při PMS. Pro jedny zkrátka kámen zastrčený do vaginy místo ibalginu nebo jemné jógy, pro jiné kámen obalený snůškou ezoterických průpovídek, jehož zavedením riskujete zdravotní problémy.

Jestli máte pocit, že víc už v zájmu ochrany planety v kráse a sexu vymyslet nejde, povíme si, až přijde třetí eko vlna…

