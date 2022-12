Lucie Králová, ředitelka společnosti BRINK´S v Táboře.Zdroj: BRINK´SVelké banky, firmy, ale i rodinné podniky. Ti všichni jsou klienty společnosti Brink’s. Už sto šedesát let zajišťuje komplexní služby v oblasti bankovnictví. V České republice pod názvem Brink´s Cash Solutions (CZ) a. s. „Nabízíme vše, co se týká hotovosti, jako jsou svozy, doplňování a zpracování hotovosti, správa bankomatů, přeprava cenností do zahraničí, chytré sejfy na bankovky i mince,“ přiblížila Lucie Králová, ředitelka společnosti BRINK´S služby, jež firma nabízí. „Jednoduše řečeno, jsme tu pro lidi, aby se dostali ke svým penězům v bankomatech, na pobočkách bank a pro firmy, aby se jejich peníze dostaly bezpečně zpátky do banky,“ dodala Lucie Králová s tím, že dnes mají na 800 zákazníků.