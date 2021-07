Dechberoucí pohled. Ranch Jestřebice je místem, kam se lidé rádi vrací

Projedete – li Jestřebicemi u Votic až téměř nakonec, narazíte na ranč. Když pak projdete jeho branami, naskytne se vám dechberoucí pohled. Koně prohánějící se po pastvinách, srub, který přímo vybízí k ubytování se, to vše navíc zasazené do krajiny České Sibiře. To vše tak dělá z Ranche Jestřebice místo, kde je možné nejen že strávit dovolenou, ale také zde uspořádat svatbu, oslavu či firemní akci.

Ranch Jestřebice je ideálním místem pro dovolenou i všechny možné akce. | Foto: Ranch Jestřebice