Ondřej Linhart z Litoměřic studuje v doktorandském programu na Ekonomické fakultě Technické univerzity v Liberci (TUL), kde se svým projektem uspěl v soutěži o Nejlepší Start-up TUL, který pořádá Student Business Club ekonomické fakulty. Propojil v něm teoretické znalosti získané během studia s praxí, vítězství vnímá jako jeden z velkých milníků.

„Výhodou bylo hlavně to, že nám soutěž dala jasný deadline. Jsme spíše akční typy člověka než ti systémoví. Druhý velký přínos spočíval v rozpracování nápadu do podnikatelského plánu,“ řekl student.

Následovala crowdfundingová kampaň na portálu HitHit, kde si ověřil, jak se myšlenka propojení pečených čajů s příběhem lidem líbí. A uspěl. „Peníze z kampaně využijeme k zaplacení marketingových nákladů, developingu webu a odrazovému můstku do další sezóny, ve které plánujeme ještě větší investice a proniknutí na trh,“ nastínil plány Linhart. Nyní rozesílají přispěvatelům balíčky. Kdyby kampaň nevyšla, nevnímal by to jako neúspěch, ale spíše špatné načasování. „V dnešní době rozjíždět podnik není ideální. Nám se naštěstí podařilo propíchnout bublinu našich známých,“ doplnil.

Lokální produkce

K výrobě čajů využívá produkci sadařů z okolí Litoměřicka. Lokálnost pro něj představuje důležitou hodnotu. „Vidím v tom velký smysl, snižujeme uhlíkovou stopu. Podle mě by více podniků mělo fungovat tímto způsobem,“ zdůraznil Linhart. Velký důraz klade také na sezónnost a podnikání v duchu předků, kdy se v létě a na podzim sklízelo a zavařovalo a v zimě konzumovalo. „Ani do budoucna neplánujeme vyrábět přes zimu, nechceme dovážet suroviny ze zahraničí,“ dodal.

Zájemci si zatím mohou vybírat ze čtyř příchutí, které jsou typické pro jednotlivá roční období. Citrusová směs s mandarinkou a zázvorem pod názvem Plamen východu v zimě zahřeje, zatímco višňové Slunce nad Tabrízem podpoří probouzení jara. Poutníkův sen tvoří směs podzimního ovoce se skořicí a jablka, švestky a badyán obsahuje podzimní Barevný příběh.

Pečené čaje plní do 130 mililitrových skleněných dóz a jejich součástí je i knížečka na pokračování, která čtenáři přibližuje příběh cestovatele a dobrodruha Jiřího Tektandera z Jablonného v Podještědí, který se jako dvaadvacetiletý zúčastnil mise vyslané Rudolfem II. k perskému šáhovi Abbásovi s cílem uzavřít spojenectví před tureckým nebezpečím. Jako jediný z vyslané výpravy se dokázal také vrátit do Prahy.

Před deseti lety Linhart vyhrál na gymnáziu dějepisnou olympiádu a jako odměnu dostal knihy, které postupem času zapadly v knihovně. Přibližně před třemi roky na podzim při pročítání jedné z nich narazil na jméno Tektandera a jeho příběh ho naprosto uchvátil, dokonce více než Tolkienův Hobit. Tím se začal rodit nápad čajů s příběhem. „Když jsem četl, jak pil sladké ovocné pití v Persii, poskládalo se mi to v hlavě a zrodilo se tak netradiční partnerství dvou dobrodruhů, jen každý je z jiného století,“ podotkl začínající podnikatel.

Skryté šifry a hlavolamy

Zpracované má čtyři kapitoly, které popisují cestu dobrodruha do Moskvy. Do konce letošního roku by mělo přibýt dalších šest, ve kterých Tektander dorazí až do Persie. Korekturami prochází i gamebook, který odlehčenou formou přibližuje celé putování. Kniha je navíc plná skrytých šifer a náročných hlavolamů. Celou hru čtenář vyhraje, pakliže se mu podaří dojít do Persie a nasbírat co nejvíce vzácných tolarů. Během horizontu tří let se také zavázal k překladu původního cestopisu, který je psán v němčině a ve švabachu.

„Zajímavé je, že Tektander jako syn evangelického faráře nebyl nestranný. V knize je třeba cítit jeho odpor k ruskému pravoslaví nebo tatarským národům. O jejich obchodování s otroky se vyjadřuje až s odsouzením,“ popsal mladý student. „Přitom neměl problém s islámem a obdivoval perskou kulturu, přestože z filmů a seriálů 21. století cítíme, jak nám je předkládáno kruté nepřátelství křesťanů a muslimů. Realita ale nebyla takto černobílá,“ dodal.

Kromě e-shopu Linhart plánuje pečené čaje s příběhem nabízet i na jarmarcích a podobných akcích. V budoucnu se nebrání ani dodávání pečených čajů do kaváren a čajoven. „Smyslem celého projektu není rychle zbohatnout a vydělat miliony, ale ukázat, že jde podnikat i jinou cestou, udržitelně. Člověk si vydělá, ale zároveň ví, že to má celé smysl,“ uzavřel Ondřej Linhart.