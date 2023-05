V Sudoměřicích u Tábora stojí u trati poměrně nenápadná budova. Uvnitř vznikají ručně dělané lowcarbové a proteinové svačinky a další dobroty pro děti. To vše pod značkou Jihočeská svačinka. Po třinácti měsících od vzniku dosáhla firma v březnu navíc jedné pomyslné mety, a to milionu prodaných svačinek.

V Jihočeské svačince vyrábí zdravé pochutiny pro děti i dospělé. | Video: Deník/Klára Skálová, Martin Tröster

Za vším stojí Pavel Hrádek, který se už léta zabývá zdravou výživou a pod značkou Farmářské potraviny dodává do školních jídelen potraviny z dílen českých malovýrobců a farmářů. „Když slyšíte z několika školních jídelen, že jim něco chybí, něco postrádají, nenechá vás to úplně v klidu. Takže ty naše první tyčinky vznikly pro děti,“ popisuje Pavel Hrádek začátek podnikání s tím, že nápad zrál v jeho hlavě přece jenom nějaký ten pátek.

„Naplnilo to ale očekávání, vedoucí jídelen byly spokojené. A jak školní jídelny více a více objednávaly, začali nás kontaktovat rodiče s tím, kde se dají naše produkty koupit, a tak jsme se posunuli dál do maloobchodů a do specializovaných prodejen,“ vypráví. Před Vánoci navíc zprovoznili e-shop, kde měsíčně vyřídí na tisíc objednávek.

Nápady na příchutě vznikají v jeho hlavě. „Sedím takhle večer na gauči a říkám si, že by mohlo být fajn zkusit tuhle recepturu – třeba bílou čokoládu a malinu – pak s mistrovou zkoušíme, jestli to vůbec vezme naše mašina. Někdy třeba dáte hodně ořechů a z mašin pak vytéká olej, a tak musíme ořechy ubrat. Pak se vracíme na začátek, a tak dlouho si s tím hrajeme, dokud nejsem s chutí spokojený. Potom to dávám ochutnat internímu týmu a následně to posíláme na ochutnávku zákazníkům. A až pak se kolečko uzavře, holky dostanou recepturu a začneme s výrobou,“ popisuje šéf Jihočeské svačinky tvorbu produktů, které splňují podmínky keto a dia stravování. Stejně tak je celá výroba bezlepková a bez laktózy.

Kvalita je pro něj na prvním místě, klidně tak nepovedené výrobky vyhodí. Výsledkem jsou svačinky, které se skládají z maximálně šesti surovin, jež zákazník zná. „Jsou bez chemie. Naši zákazníci nemusí přemýšlet, jestli jsou tyčinky bezlepkové a vhodné pro lidi na nízkosacharidové dietě,“ poukazuje Pavel Hrádek na jejich hlavní výhody.

Své výrobky přirovnává k automobilům. „Vždycky jsem chtěl vyrábět to nejlepší, i když to bude třeba nejdražší. Chtěl jsem prostě tvořit Ferrari, protože je nejméně citlivé na změny na trhu, a zákazník u něj preferuje vždy kvalitu. Trošku jsme zariskovali, ale já jsem jako podnikatel věděl, že když budu vyrábět špičkovou kvalitu, že si ta skupina lidí, kterým o ni a zdraví jde, naše výrobky koupí,“ vysvětluje.

Když dámy opatří produkty etiketami, putují svačinky na stroj, který je zabalí.Zdroj: Deník/Klára Skálová

Když se daří, denně vyrobí osm až deset tisíc svačinek. Ve výrobě je na stálo dělají čtyři dámy, další dvě chodí na brigádu. „Holky udělají těsto, dají ho do mašiny, která je vytvaruje do tyčinek či srdíček. Pak jdou výrobky do sušárny, kde dvacet čtyři hodin odpočívají. Poté je dámy vezmou na stůl, kde každou sušenku opatří etiketou a pak to jde na stroj, který je zabalí. Pak už se to jen balí do krabic a jednou týdně naše produkty odvážíme na sklad a odtud distribuujeme dál,“ popisuje Pavel Hrádek jednotlivé kroky.

Mezi školáky jsou prý nejoblíbenější svačinky s příchutí meruňky, jahody, dospělí podle Pavla Hrádka aktuálně dávají přednost výrobkům s příchutí mandlí, lískových oříšků nebo čokolády, například v kombinaci jahodami.