České Budějovice – V retroseriálku Vánoce 1990 v tištěném Deníku zmiňujeme, že 21. prosince se části zasedání nově zvoleného zastupitelstva města Českých Budějovic zúčastnila paní Teresa, manželka Havlova kancléře Karla Schwarzenberga, a že ten je od 12. října čestným občanem Hluboké nad Vltavou.

Karel Schwarzenberg u zvonu 2005. | Foto: Deník/archiv

To bylo třeba ověřit, a tak jsme se obrátili na starostu Hluboké senátora Tomáše Jirsu. Odpověděl bleskově, že mají zrovna Radu města a člen rady Karel Vácha to čestné občanství Karlovi Schwarzenbergovi tehdy předával. Redaktorka jejich novin Alenka Růžičková že to s námi vyřídí.