Stát svými opatřeními uzavřel v půlce března hospody a restaurace, které se tím dostaly do existenčních problémů – dlouhé přerušení provozu může být pro mnohé z nich likvidační. Ohrožena jsou tak zaměstnání více než 250 tisíc lidí, kteří jsou na provozu restaurací a hotelů závislí.

K tématu Se složitou situací bojují i minipivovary, kterých je u nás téměř 500. Ty nyní svou navařenou produkci nabízejí jak přes prodejní okýnka, tak přes projekt zachranpivo.cz. „Ztráty minipivovarů se momentálně pohybují mezi 80 a 85 %, dalo by se říci, že se rozhoduje mezi bytím a nebytím jednotlivých minipivovarů,“ uvedl Jan Šuráň, prezident Českomoravského svazu minipivovarů.

V krizové situaci vznikla iniciativa Zachraň hospodu, kterou spustil Český svaz pivovarů a sladoven ve spolupráci s pivovary a dalšími partnery. A ohlas je velký. Češi se totiž rozhodli, že své oblíbené podniky zachrání! Jen za první týden fungování stránek zachranpivo.cz se do projektu zapojilo přes 2000 podniků, kterým lidé přispěli zakoupením voucherů přes7 milionů korun.

„Čekali jsme, že hospody budou moci otevřít dříve, což by pomohlo snížit ztráty. Každý další týden, kdy trvají stávající vládní nařízení, má drastický dopad na celý segment pohostinství. O to více chci poděkovat všem, kdo se již zapojili do iniciativy Zachraň hospodu a pomáhají tak hospodám finančně překlenout období, kdy jsou fakticky úplně bez tržeb,“ říká Tomáš Mráz, obchodní ředitel Plzeňského Prazdroje.

Podle Martiny Ferencové, výkonné ředitelky Českého svazu pivovaru a sladoven, je pro hospody a restaurace extrémně důležité, že se lidé snaží v této době podpořit, abychom se po zrušení zákazu měli vůbec kam vracet.

„Spotřebitelé mohou svůj oblíbený podnik podpořit na www.zachranhospodu.cz zakoupením poukazu, který uplatní, jakmile skončí opatření a hospody otevřou. Vouchery je možné zakoupit v hodnotě 100, 200, 500 a 1000 korun,“ vysvětluje Martina Ferencová.

Do projektu Zachraň hospodu se přihlásilo i mnoho hospod z kraje. Patří mezi ně restaurace U Broučka v Milevsku. I tady se dle slov majitele Jana Čeřovského pustili do prodeje přes výdejní okénko. „Lidé se předzásobili v supermarketech, takže se okénko rozjelo od druhé poloviny dubna,“ říká majitel. „Zajišťujeme ale i rozvoj jídel, o ten byl zájem dvojnásobný,“ dodává. Na znovuotevření 25. května se ale dívá střízlivě. „To je lepší předpovídat počasí,“ uvádí Jan Čeřovský. „Budeme postupovat, jak nám vláda nařídí. Zatím ale nikdo neví, jaká ta nařízení budou.“

Podobně to vidí i Martin Schleiss, provozovatel budějovické Kozlovny. „Je to průšvih. Velké finanční ztráty. I kdybychom měli desítky výdejních okének, běžný provoz to nenahradí,“ říká Martin Schleiss. „Možná že první dny po znovuotevření k nám přijde hodně lidí, ale srovnávat se to bude ještě hodně dlouho,“ dodává.