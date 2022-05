Nepříjemnosti museli řešit i obyvatelé ostatních bytů. "Požár zničil také část stoupaček, takže voda z nich protékala do dalších bytů. Hasiči proto uzavřeli přívod vody v celém domě. U bytu ve spodních patrech musela být proto odpojena také elektrická energie. Hasiči provedli kontrolu několika bytů, a to především těch nad zasaženým bytem. Všechny byly silně zakouřené až do osmého nejvyššího patra. Nikdo z obyvatel bytů nebyl zraněn, nikdo nemusel být evakuován," doplnila Vendula Matějů s tím, že vyšetřovatel stanovil výši vzniklé škody na 150 000 Kč, hodnota uchráněného majetku činí 700 000 Kč.

Proti tomu se "čarodějnické" zásahy jeví nicotně. "Požáry, které by mohly souviset s pálením čarodějnic, evidujeme pouze v Českých Budějovicích, a téměř pouze v lokalitě u Vávrovských rybníků. Na místech požárů nebyla nalezena klasická čarodějnice, ale jen ohniště, pálení klestu a trav a nebo hořící odpad v kontejnerech," dodala mluvčí hasičů s úsměvem.

