Na Pražském předměstí v Budějovicích hořel v noci dům

Ven je vyváděli policisté Josef Kvěch a Jan Kröpfel, kteří na místo přijeli jako první poté, co náhodní svědci požár ohlásili. "Protože byla noc, předpokládali policisté, že uvnitř budou obyvatelé domu. Snaha dozvonit se a dotlouci se na ně však byla marná," popsala zásah hlídky jihočeská policejní tisková mluvčí Štěpánka Schwarzová. Když nikdo neotvíral, policisté se snažili zalarmovat i obyvatele sousedních domů, ale ani oni neotvírali. Nakonec se dozvěděli v protějším objektu, že v hořícím domě žije několik lidí a že byli vidět za okny.

Vykopli dveře

"Bylo potřeba ihned jednat. Přesto, že se na místo již začali sjíždět hlídky hasičů, policisté neváhali, vykopli vstupní dveře a vstoupili do hořící budovy. Všude byl dým, policisté vyběhli do prvního patra, kde objevili ženu a dvě děti," uvedla k začátku evakuace Štěpánka Schwarzová. Obyvatelé hořícího domu byli v šoku a velmi rozrušeni. Policisté se od nich snažili získat informaci, zda se v domě ještě někdo nachází, ale nikdo z nich jim nedokázal odpovědět. Proto ještě Jan Kröpfel začal prohledávat první patro budovy, kde nalezl mladého muže a mladou ženu, kteří byli rovněž v šoku. Od evakuovaných před domem se pak policisté dozvěděli, že uvnitř se nachází ještě starší muž. Přesto, že požár postupoval, se Josef Kvěch do domu vrátil. Objevil dveře u schodiště a zabouchal na ně. Otevřel starší muž, evidentně dezorientovaný.

"Policistovi muž uvedl, že v prostorách, kde žije, se nikdo další nenachází, policista se však rozhodl se přesvědčit. A i když už byla v domě velmi špatná viditelnost, prošel všechny místnosti, aby měl jistotu, že v domě nikdo nezůstal. Do domu se vrátil i Jan Kröpfel, aby se přesvědčil, že se ani v prvním patře nikdo nenachází. Nikoho už neobjevili," uvedla dále mluvčí. Nakonec se policisté ještě vydali do domu pro psa, ale toho už jim podal jeden ze zasahujících hasičů.

Šest cisteren a žebřík

Podle tiskové mluvčí HZS JČK Venduly Matějů byl požár několika oznamovateli nahlášen ve 2.34 h. "K požáru operační středisko vyslalo obě českobudějovické profesionální jednotky ze stanic České Budějovice i Suché Vrbné, poplach vyhlásilo také pro jednotku SDH obce Hrdějovice. Celkem k požáru vyjely osádky šesti cisteren a automobilového žebříku. V okamžiku příjezdu hasičů hořela střecha řadového bytového domu plamenným hořením a v plném rozsahu," uvedla Vendula Matějů.

Hasiči ihned zahájili hasební práce, které byly vedeny jak vně, tak vnitřkem domu. "Požár dostali pod kontrolu za dvě hodiny, lokalizaci požáru velitel zásahu hlásil v 4.40 hodin. Dohašování střešní konstrukce pak zabralo další hodinu. Úplná likvidace požáru nastala v 5.37 hodin. Vzniklá škoda byla zatím předběžně stanovena na více než jeden milión korun. Příčina vzniku požáru je v šetření

Děsný zážitek

I pro sousedy byl požár otřesným zážitkem. "Bylo to děsné, takhle oheň vidět zblízka, jak ty plameny šlehaly. Nepřála bych to nikomu," zdůrazňuje jedna ze sousedek a dodává, že hned po příjezdu, vedle boje s plameny, hasiči místo obehnali páskami. "Tam se dostali jenom oni, měli to dobře zabezpečené," komentuje počínání hasičů starší žena, která se tak blízko požáru dostala poprvé v životě.

Rodina v noci na pondělí musela z domu, aniž si stihla vzít víc než to, co zrovna měli na sobě. V neděli, když se směli do domu vrátit, začali úklid. Nekonečná práce. Ještě v pondělí dopoledne svědčily o síle požáru zcela shořelé trámy krovu, hašení připomínala černá louže vody smíchané se sazemi v přízemí pod schodištěm, pach spáleniště a černý závoj byly znát na celém schodišti. Na dvoupatrovém domu plameny úplně zničily půdu, příčina požáru je v šetření. Na půdě se nacházela jen změť zčernalých tašek a ohořelých věcí. Naštěstí nebyl při požáru nikdo zraněn. Pro celou rodinu to byl ale nešťastný začátek letošního roku.

Na lepší pojistku neměl

Materiální škody odhaduje Luděk Duchoň na milion až milion a půl. A nejde pouze o střechu. "Dcera tu měla odloženou skříň, dřevěnou, historizující," připojuje další položku do výčtu škod nešťastný důchodce s tím, že plameny spolkly i Dějiny národa českého od Františka Palackého, knihy od Karla Poláčka nebo kompletní dílo Karla Čapka. Jak se vypořádá s náklady na obnovu zatím neví. "Důchod padne ze tří čtvrtě na zálohy na energie, jsem u dodavatele poslední instance," posteskl si Luděk Duchoň. Ke konci roku chtěl vylepšit pojistku, ale neměl na to kvůli zdražení energií.

Poškozena byla třeba také střecha nad kancelářemi regionálního sídla KSČM. "V půl páté nám zavolali," říká Květa Šlahúnková z regionální kanceláře a dodává, že další škody zřejmě budou způsobené vodou. "Hlavně, že se nikomu nic nestalo," zdůrazňuje však Květa Šlahúnková a ocenila, že už v neděli chodili sousedé a kamarádi a nabízeli pomoc při úklidu. Zatím byly provizorně deskou zakryté dveře, ve kterých museli hasiči v noci vyrazit skleněnou výplň, aby se dostali dovnitř a mohli začít hasit další ze střech zasažených požárem.

Alespoň provizorně

Na domě Luďka Duchoně, kde požáru padla za oběť celá střecha, se nyní zaměří alespoň na provizorní zakrytí. Zástupci pokrývačské firmy včera řekli na místě, že napřed se bude vše jen překrývat plachtami, provizorně, koupit ale bude nutné i latě, protože ty při požáru zcela zmizely.