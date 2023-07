Dva červencové dny už krutý živel bere úrodu zemědělcům v Radimovicích u Želče. V neděli hořelo jedno pole, v pondělí pak další, požár se rozšířil i na sklad balíků sena. Hasiči zde zasahovali od časného odpoledne a vyhlásili dokonce druhý stupeň požárního poplachu. Deník zjistil podrobnosti přímo na místě.

Požár zachvátil už druhé pole u Radimovic, dým se valil až do Tábora | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

Ničivý oheň nedá místním spát. V pondělí odpoledne hořelo pole o rozloze 20 hektarů. „Částečně jde o strniště, částečně o vzrostlé obilniny. Požár se dále rozšířil do seníku, kde zasáhl zhruba 30 kubických metrů naskladněné píce,“ shrnul velicí důstojník táborských profesionálních hasičů Marek Sedláček.

Naštěstí bere jen úrodu

Zkázu pozorovali i obyvatelé obce včetně vlastníků nemovitostí. „Včera hořelo tady to vrchní pole. Zastavilo se to o silnici. Dneska to bohužel pokračuje,“ komentovala místní žena, která si nepřála být jmenována. „Nejsem úplně svědek události, přijela jsem před chvílí, ale je to majetek mé rodiny, což mě mrzí. Je to dost nepříjemné,“ dodala s tím, že naštěstí jde jen o materiální škody. „Zvířata a lidé přežili. Nikdo se nezranil, tak si myslím, že to ještě dopadlo dobře. Škoda bude jen na úrodě,“ míní.

Pondělní odpolední požár oznámili lidé na operační středisko ve 12.56 hodin, první zasahující jednotky dorazily na místo už 13 minut nato. „Včera při sečení tu začalo hořet pole, dnes se pravděpodobně stalo to samé. Příčiny jeho vzniku samozřejmě zatím neznáme. Ty budou předmětem vyšetřování,“ konstatoval Sedláček.

Dým obtěžoval na dálku

Lokalizaci požáru hasičům komplikoval silný vítr. „Vysoký výskyt zplodin, tedy mraky kouře, zasáhly také táborské sídliště Nad Lužnicí a další místa, a tak jsme museli koordinovat činnost s táborským krizovým pracovníkem. Ten prostřednictvím rozhlasu o situaci vyrozuměl obyvatele, aby nevětrali, že kouř může být nějakou dobu obtěžující, i když neobsahuje toxické látky,“ vysvětlil dále.

Na místě před 15. hodinou zasahovalo celkem sedm jednotek hasičů a třináct kusů techniky. „Krátce před druhou hodinou jsme nahlásili lokalizaci požáru, nyní už se provádí jen dohašovací práce,“ popsal Marek Sedláček. Na místě se nezranily žádné osoby, v pořádku jsou i zvířata.

Hasiči ze širokého okolí

Podle informací Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje v Radimovicích odpoledne s ohněm bojovalo celkem 25 dobrovolných a profesionálních hasičů. „Z Tábora přijeli profesionální i dobrovolní hasiči, dále se pak hasebních prací účastní kolegové z Plané nad Lužnicí, Sezimova Ústí, Bechyně, Malšic a Chýnova,“ vyjmenoval závěrem Sedláček.

Jedenáct požárů v kraji

Požáry v přírodě dávají zabrat ale hasičům v celém kraji. Jen za pondělí jich napočítali na jihu Čech jedenáct. Situacvi komplikují jak stále vysoké denní teploty tak vítr, kvůli kterému je uhašení obtížné.

1/5 Zdroj: HZS JčK Hasiči v pondělí vyjížděli i k požáru lesní hrabanky u Rapšachu na Jindřichohradecku. 2/5 Zdroj: Deník/VLP Externista Hasiči v pondělí vyjížděli i k požáru lesní hrabanky u Rapšachu na Jindřichohradecku. Foto: HZS JčK 3/5 Zdroj: Deník/VLP Externista Hasiči v pondělí vyjížděli i k požáru lesní hrabanky u Rapšachu na Jindřichohradecku. Foto: HZS JčK 4/5 Zdroj: Deník/VLP Externista Hasiči v pondělí vyjížděli i k požáru lesní hrabanky u Rapšachu na Jindřichohradecku. Foto: HZS JčK 5/5 Zdroj: Deník/VLP Externista Hasiči v pondělí vyjížděli i k požáru lesní hrabanky u Rapšachu na Jindřichohradecku. Foto: HZS JčK

Pondělní zásahy



7.11 - Volovice - dohašení doutnajícího ohniště v lese - zasahovali profesionální hasiči ze stanice Prachatice.

10.32 - Rapšach - požár lesní hrabanky na ploše 20 x 20 metrů, beze škod - byli vysláni profesionální hasiči ze stanice Třeboň a jednotky SDH obcí České Velenice, Suchdol nad Lužnicí a Rapšach.

11.59 - Vitějovice - požár trávy a travního odpadu u silnice, rozsah 5 x 4 metry, bez vzniklé škody - zasahovaly profesionální jednotka ze stanice Prachatice a jednotka SDH obce Vitějovice.

12.07 - Předotice, část obce Šamotice - dohašení dvou ohnisek po požáru u Dubí Hory, beze škody - uhasila profesionální jednotka ze stanice Blatná.

12.08 - Paseky - požár volně ložené slámy, cca 50 metrů od budovy u pole, požár uhašen před příjezdem hasičů deštěm - vyslány profesionální jednotka ze stanice Písek a dobrovolní hasiči obcí Protivín a Paseky.

12.33 - Chrášťany, část obce Doubrava - požár 30 balíků slámy, škoda nulová - zasahovaly profi jednotka ze stanice Týn nad Vltavou a jednotky SDH obcí Týn nad Vltavou, Bechyně a Bernartice.

12.55 - Radimovice u Želče - požár pole v délce cca 300 metrů, cca 20 arů strniště, v blízkosti kravín - uchráněn, z požářiště jde hustý černý kouř - obyvatelé Tábora informováni o nebezpečí kouře, požár odpoledne pod kontrolou, na místě manipulátor z místního zemědělského družstva pro oborání - zasahovali profesionální jednotka ze stanice Tábor a jednotky SDH obcí Bechyně, Planá nad Lužnicí, Chýnov, Tábor a Sezimovo Ústí.

13.14 - Mirotice, část obce Lučkovice - požár lesa, rozsah cca 500 x 300 metrů, požár odpoledne již po kontrolou zasahujících jednotek, dohašování, vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu - zasahovali profesionální hasiči ze stanice Blatná a jednotky SDH obcí Čimelice, Sedlice, Písek, Mirotice, Ostrovec, Rakovice, Kocelovice, Blatná, Boudy a Mirovice.

13.38 - Horosedly - požár pole s ječmenem na ploše 200 x 50 metrů, rozšíření na blízký porost, uhašeno beze škody - hasily jednotky SDH obcí Mirovice a Králova Lhota.

13.58 - Smržov - požár pole a balíku slámy, plocha 10 x 10 metrů, pole již oborané, požár uhašen bez vzniklé škody - zasahovala jednotka SDH obce Lomnice nad Lužnicí, na místo přijela také jednotka profesionálních hasičů ze stanice Třeboň.

14.25 - České Velenice - požár trávy na ploše 10 x 15 metrů uhašen před příjezdem hasičů, škoda nulová - vyjeli profesionální hasiči ze stanice Třeboň a jednotka místních dobrovolných hasičů.