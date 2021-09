Hořela dvojgaráž sousedící s rodinným domem. Uvnitř jedné z garáží bylo zaparkované osobní auto značky Škoda Fabia. Ještě před příjezdem jednotek se požár pokoušel hasit majitel vodou ze zahradní hadice, zároveň vypnul přívod elektrické energie, jak do garáže, tak i do domu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.