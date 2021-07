V úterý 13. července kolem 11.30 hodin došlo k požáru v kotelně v Trhových Svinech na Českobudějovicku. Informaci potvrdila mluvčí Hasičského záchranného sboru Vendula Matějů. Za vznikem požáru, při kterém došlo ke škodám odhadem ve výši deseti milionů, stojí pravděpodobně technologická závada.

V úterý 13. července krátce po 12. hodině zasáhl požár kotelnu v Trhových Svinech. | Foto: Jiří Karlíček

Vzplát měl podle Matějů olej, který zasahující hasiči ve vysokých teplotách museli přečerpávat a dochlazovat. "Jednalo se o technologicky složitý zásah, zahořela přímo technologie kotelny, kde dole dochází ke spalování a nahoře to jde do olejového výměníku. Tam došlo k závadě s tím, že olej začal stříkat na žhavý okolní materiál a vzplálo to," přiblížila mluvčí hasičů.