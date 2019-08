V úterý 27. srpna profesionální hasiči ze soběslavské stanice zachránili dítě, které se zabouchlo v bytě na Sídlišti Svákov. K události a technickému zásahu podle tiskové mluvčí jihočeských hasičů došlo jednu minutu před půl třetí odpoledne.

O záchranu zvířete se postarali táborští hasiči pět minut před 17. hodinou téhož dne. "V obchodní pasáži nákupního centra v Kollárově ulici v Táboře odchytávala táborská profesionální jednotka netopýra. Netopýr visel na stěně ve výšce přibližně šest metrů. Hasiči k němu opatrně vylezli po nastavovacím žebříku a odchytli ho do připraveného vaku. V něm netopýra odvezli mimo zastavěnou oblast a vypustili do přírody," popsala zásah Vendula Matějů.

Ve středu 28. srpna před půl šestou ráno byli profesionální hasiči z táborské stanice vysláni ještě do Kvapilovy ulice v Táboře, kde se z jednoho z bytů ozývalo volání o pomoc. "Hasiči do bytu ve třetím nadzemním podlaží vlezli po nastavovacím žebříku oknem. Byt pak pro zdravotní záchranou službu otevřeli zevnitř. Zdravotníci si převzali majitelku bytu do své péče. Zásah byl proveden za přítomnosti policistů," uzavřela výčet událostí na Táborsku.