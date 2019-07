S kamarády hraje fotbal za TJ Sokol Mezno, kde také trénuje s Tomášem Doskočilem mladší žáky, občas dělá brankáře ve florbalu a má rád i lyžování. Začínal jako programový manažer v sezimovoústecké diskotéce, s Dominikem Neničkou cestuje s divadelní tour One day in London a nedávno se dvěma přáteli otevřel první Jump arénu v Táboře.

„Jsme tři kamarádi, od nápadu, přes první skicu na papír, po realizaci projektu a otevření nám vybudování jump arény trvalo rok a sedm měsíců přesně,“ vyčíslil úvodem. Nakonec společným silami vybrali až pátý prostor, který v Táboře viděli. „Byla to dlouhá cesta, při které nám štěstí moc nepřálo. Do konce prosince jako vánoční dárek plánujeme i rozšíření areálu. Vedlejší obchod se odstěhuje a my se probouráme do jeho prostoru. Až se tak stane, tak budeme největší Jump aréna v jižních Čechách i na Vysočině,“ sdělil nadšeně.

SKOKAN REPREZENTUJE

Už před šesti lety měl vizi udělat něco svítivě zeleného. „V barvě jsem měl jasno, potom jsme hledali symbol a logo žáby se úplně nabízelo. Původně to měla být opice, ale nakonec jsme si řekli, že skokan zelený je ideální maskot,“ osvětlil původ loga. Je to i synonymum sportu a skákání. „Navíc si ho děti hned oblíbily a nesměl chybět ani našich protiskluzových ponožkách,“ dodal.

DIVADLO S PONAUČENÍM

S kamarádem Dominikem Neničkou má Vojtěch přátele v Londýně. Proto je napadlo společně sestavit i divadelní představení One day in London určené pro děti základních a středních škol. „Hrají v něm rodilí mluvčí v anglickém jazyce. Jedná se o souhrn trapasů, které se nám přihodily během zahraničních cest. Pro děti je to v podstatě příprava na vlastní cestu,“ vysvětlil.

Volný čas věnuje i malým fotbalistům a jejich tréninku. „Jsou to kluci od 8 do 12 let, kteří hrají za TJ Sokol Mezno. Trénuji je a jezdím s nimi na zápasy, teď nám zrovna skončila sezóna. Během léta se konají jen přátelská utkání a soustředění,“ osvětlil.

NA ZAČÁTKY NEZAPOMÍNÁ

Začínal jako manažer diskotéky. „V Apollu už netrávím tolik času jako dříve, ale lidé mě s ním stále spojují. Moje pozice je programový a PR manažer, v současnosti mám na starosti spíše přípravu akcí na dálku,“ vysvětlil.

Od roku 2013, kdy tam začal působit, už se povedlo pár pěkných počinů. „Pyšný jsem na sérii charitativních večerů, letos se uskutečnil již čtvrtý. Pomáháme vybrat finanční prostředky vždy na dítě z Táborska. Peníze slouží na konkrétní věc, která mu usnadní život,“ vysvětlil. Tak už pořídili naslouchátko, chodítko či tablet. Letos v červnu vybírali na Pichtův stroj.