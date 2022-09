Pojal bych to spíše týmově. S klukama z práce jsme se zúčastnili 1. i 2. ročníku Zaměstnanecké ligy a v obou případech se nám podařilo obsadit 3. místo. Dále jsme skončili na 2. místě ve futsalovém turnaji v Táboře. Jen to zlato stále ještě necinklo… Tak snad to klapne tento ročník.

Co děláte pro svou kondici?

S klukama se scházíme pravidelně jednou týdně po práci na hodinku nebo dvě na fotbálku. Kondici si snažím udržovat běháním, je to pro mě i taková forma relaxu.

Se kterým fotbalistou byste si chtěl zahrát a proč?

Rozhodně by to byl Luka Modrič. Jeden z nejlepších záložníků vůbec se zajímavým příběhem. Zvolen jako nejhorší přestup roku, postupně se stal nepostradatelnou oporou sestavy Realu Madrid, se kterým dokázal vyhrát 5 trofejí Ligy mistrů a spoustu dalších. Jako jediný ukončil 10 letou sérii Ronalda a Messiho v anketě Zlatý míč. Co předvádí dnes ve svých 36 letech na té nejvyšší úrovni je neuvěřitelné… Nevzdávat se, jít si za svým snem a úspěch se dostaví.

Jaký jste si dali v životě „vlastňák“?

Úplně vyložený vlastňák si momentálně nevybavuji, ale rozhodně jsem párkrát svou tečí přispěl k překonání vlastního brankaře.

Komu byste dali červenou kartu a za co?

Po posledním kole Premier League by to byl asi VAR a rozhodčí kolem. Proběhlo dost kontroverzních rozhodnutí, což ovlivnilo průběh i výsledky zápasů…