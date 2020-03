Dárkové balení na vinné láhve využíváme i pro vlastní potřebu na dárky na Vánoce a dělali jsme třeba i obaly pro minipivovar z Dolního Bukovska, které slouží na pivní láhve. Měli jsme i zakázku na obří krabice, do kterých zákazník potom balil přístroje určené do venkovní posilovny. V současnosti hledáme někoho šikovného, spolehlivého, a s chutí do práce, kdo by rozšířil náš pracovní kolektiv.