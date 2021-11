„Zakázky přibývají a růst jejich objemu očekáváme i v dalších letech. To byl také důvod, proč jsme v roce 2018 postavili v Táboře druhou výrobní halu za téměř 70 milionů korun. Plánovanou expanzi bohužel neočekávaně přibrzdila covidová pandemie, takže startujeme téměř s dvouletým zpožděním. Na cestě k nám už je nové strojní vybavení za zhruba 25 milionů korun. Hala je připravena k jeho okamžité instalaci a zprovoznění,“ uvedl generální ředitel společnosti Ypsotec Tábor Miroslav Lácha.

Zmiňovaných zhruba 25 milionů korun je jen dalším pokračováním investic švýcarského vlastníka do závodu v Táboře, kde by do budoucna měla vyrůst i třetí výrobní hala. Ypsotec vyrábí z hliníku, mosazi, titanu a nerezových ocelí díly pro zákazníky z oblastí automatizace, techniky pohonů, lineární techniky, pneumatiky, hydrauliky, robotiky, vakuové techniky, lékařské techniky, optického průmyslu, techniky pro vesmírné lety, ale i stavebního a vedlejšího průmyslu.

„Začátkem letošního roku jsme úspěšně absolvovali medicínský audit. Díky získané certifikaci tak v nejbližší době začneme přebírat odpovídající výrobu některých produktů od naší mateřské společnosti,“ prozradil Lácha. Nový certifikát a rozvojové plány vlastníka ho tak výhledově posouvají mezi důležité dodavatele nejrůznějších společností zaměřených na zdravotnické technologie.