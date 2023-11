V rámci 110. výročí narození vynálezce silonu, kontaktních čoček a silonových punčoch Otty Wichterleho nechalo vedení společnosti nahlédnout do zákulisí výroby i laboratoří a představilo novinky. Podívejte se s Deníkem za vstupní bránu podniku v Plané nad Lužnicí.

Jak uvedl Martin Sedláček, vedoucí výzkumného a vývojového centra, osamostatnění entity Silon R&D je krokem, který umožní Silonu prohlubovat vývojovou a výzkumnou činnost i na bázi získávání veřejných výzkumných grantů.

Moderní a ekologické výrobky

Nejnovější výrobky podle něj opisují světové moderní trendy používání biomateriálů v plastových kompozitech a podporují tak cirkulární ekonomiku. „Snažíme se vyvíjet nové materiály s důrazem na redukci emisí oxidu uhličitého a zušlechťovat odpad v našich výrobcích pomocí recyklace,“ uvedl s tím, že pak vznikají materiály s nízkou emisní stopou.

Silon investuje miliony korun do ekologie svého areálu v Plané nad Lužnicí

„Největší novinkou je kombinace organických materiálů a biosložek, tzv. živý materiál našich výrobků kompaund TABBOREN PPH T20 a G30 obsahuje například kávovou sedlinu,“ upřesnil Martin Sedláč.

Aktuálně má oddělení výzkumu a vývoje 16 zaměstnanců. V plánu jsou investice v desítkách milionů zejména do nové provozní linky a efektivity transferů. Další peníze mají putovat do certifikace měřících metod a akreditace protokolů a jejich výsledků. Plánský Silon jako takový zaměstnává asi 350 zaměstnanců. Roční obrat dosahuje čtyř miliard korun a výrobní kapacita za stejné období činí 100 tisíc tun, v roce 2010 byla kapacita na třetinové úrovni ve srovnání s dnešní. Od roku 2017 navíc provozuje výrobní závod v americkém Peachtree. Mezinárodní podnik spolupracuje se známými automobilkami, stavebními firmami, zdravotními společnostmi, nábytkáři, průmyslovými a energetickými podniky i specialisty na spotřební zboží. Působí ve 40 zemích světa. Specializuje se i na odvětví funkčních aditiv.

Firmu dělají zaměstnanci

Podle jednatele a výkonného ředitele společnosti Šuchrata Bachtijaroviče Saidova je Silon dynamickou společností myslící kupředu. „Všechny výrobky mají souvislost s Táborem, proto ho mají vždy na začátku názvu,“ vysvětlil. Favorita prý nemá. „Nemám oblíbence, můj oblíbenec je celý Silon, tady je společnost, lidé a lidé dělají společnost,“ míní.

Výrobky jsou podle něj výsledkem práce zaměstnanců. „Dalo by se říct, že jako jednatel bych měl mít rád ty výrobky, které generují největší zisk, ale není to tak, to není můj případ,“ usmíval se jednatel Silonu, který je pochází z Uzbekistánu, hovoří plynně několika jazyky včetně češtiny a má i české občanství.

Zdroj: Deník/Lenka Pospíšilová

Výzkum a vývoj je podle Saidova historicky nejdůležitější oddělení. „Musíme držet krok s konkurencí. V určitých oborech jsme světovými jedničkami, v dalších součástí kritické infrastruktury, bez nás by některé světové značky nemohly vyrábět,“ připomněl výkonný ředitel.

Nikdy nekončící konkurenční boj

Jde o pozici, kterou by ráda získala konkurence. „Je to skutečně lákavé postavení, konkurenční firmy se snaží získat naše pozice a ukousnout část našeho trhu. Abychom se ubránili, tak je výzkum a vývoj zásadní, musíme přicházet stále s novými produkty, abychom udrželi konkurenční společnosti v distanci,“ vysvětlil Saidov, který v plánské společnosti působí od roku 2010.

Za poslední dva roky šlo o tři důležité výrobky, které získávají slušné objemy a zároveň plní přísné legislativní normy. Loni pracovníci výzkumu pracovali na 23 projektech, standardní výroba pak zahrnovala 13 % nových výrobků vyvinutých v budoucím R&D centru, to má oficiálně zahájit provoz 1. ledna příštího roku.

Silon vyrábí vlákna na dětské plenky i ochranné oděvy lékařů

Vyčlenění pomůže společnosti udělat samostatný pohled na náklady firmy týkající se výzkumu a vývoje. „Chtěli jsme se koncentrovat na to, co umíme nejlépe. Výhodou je také, že naši zákazníci, kteří nedisponují samostatným oddělením vývoje a výzkumu, tak budou moci využít díky nové entitě a smluvnímu závazku naše R&D centrum ke svým projektům. Tím pomůžeme dalšímu průmyslu a zlepšíme celkový ekologický dopad,“ uvedl jednatel Šuchrat Saidov.

Saidov zmínil také, že prodali divizi vláken s ročním obratem 700 milionů zaměstnávající asi 150 lidí, získané finance hodlají dále investovat. Ačkoliv tento krok snížil počet zaměstnanců i obrat, postupně „ztráty“ získávají zpět promyšlenou strategií i s ohledem na světovou krizi. „V automobilovém průmyslu se vše postupně vrací zpátky, ve stavebnictví a energetickém průmyslu dosud krize zesiluje. I přesto se nám daří získávat nové zákazníky a nové objednávky,“ konstatoval s tím, že české linky Silonu jedou na osmdesát procent. „Ve Spojených státech jsme vyprodaní, a proto plánujeme rozšíření kapacit americké výrobní pobočky a nábor nových zaměstnanců,“ uzavřel.