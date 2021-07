Röchling, s. r. o. – německá společnost Röchling, která je předním světovým zpracovatelem plastů, má již téměř dvacet let závod v Plané nad Lužnicí. Další éru své existence zahájí ještě letos v nových prostorách v Táboře ve Vožické ulici.

Jednatel společnosti Röchling Engineering Plastics, s. r. o. Planá nad Lužnicí Jiří Málek uvedl, že cílem je další růst firmy. Nové prostory, které nabídnou více než dvojnásobnou kapacitu, tomu napomohou. „S tím souvisí i další výrobní zařízení, které jsme objednali a které by mělo zvýšit zdejší výrobní kapacitu o čtyřicet procent, zaměstnáme také dalších deset lidí,“ popsal hlavní přínosy.

Dodal, že skladovací kapacity sem budou přesunuty letos na podzim, celá výroba a administrativa se do Tábora přesune v průběhu první poloviny příštího roku.

Lídr na trhu

Jednatel společnosti Jaroslav Bílek uvedl, že jen v loňském roce zpracovali v závodě v Plané nad Lužnicí, který patří do průmyslové divize Röchling, několik tisíc tun plastového granulátu, který zpracovávají tzv. extruzní metodou. „Zákazníci dostávají naše plasty ve formě polotovarů, jako jsou desky, kulaté, duté a ploché tyče, profily, ale i výlisky a přesně opracované hotové díly,“ upřesnil výrobky, které dodávají do střední a východní Evropy pro využití v technických aplikacích téměř ve všech průmyslových odvětvích.

I proto byl loňský rok pro závod v Plané nad Lužnicí a celou společnost úspěšný, a to i přes pandemii koronaviru. „Když loni na jaře pandemie začala, byla to nejistá doba, nikdo nevěděl, co přinese. My jsme se jako skupina rychle zorientovali a zaměřili se na odvětví, kterým se dařilo a kde byl potenciál růstu v následujícím období. Jedním z takových příkladů je bazénové odvětví,“ uvedl Jaroslav Bílek. „Když lidé nemohli jet na dovolenou, začali si pořizovat bazény, což je i letošní trend. Tady v Plané nad Lužnicí máme v rámci celé firmy soustředěnou výrobu na polotovary, které se používají na svařování bazénů,“ dodal.

Organizace v Plané nad Lužnicí se však nezaměřuje pouze na vlastní výrobu, ale je zodpovědná také za řízení obchodu ve střední a východní Evropě a za dodávky všech termoplastických výrobků z různých výrobních závodů společnosti Röchling Industrial.

Stejná kvalita zaručena

Podle technického ředitele společnosti Röchling Industrial Wilhelma Korte-Dirxena spočívá jedinečnost celé skupiny nejen v pěstování dlouholetých partnerských vztahů se zákazníky, ale také v tom, že ať si zákazník objedná výrobek odkudkoliv na světě, vždy jej dostane ve stejné kvalitě. „To je také naším cílem. Aby když zákazník obdrží šedou desku z polypropylenu homopolymeru, aby byla ve stejné kvalitě ze všech závodů – v Indii, Číně, USA i České republice. Všude nakupujeme stejně kvalitní suroviny. Standardy kvality a vysoká produktivita v Plané nad Lužnicí jsou na úrovni firemních standardů,“ uvedl.

Provoz závodu na jihu Čech si pochvaluje také generální ředitel Röchling Industrial a člen představenstva Röchling Group Franz Lübbers. „Závod v Plané nad Lužnicí je pro společnost Röchling Industrial nesmírně důležitý a spolu s našimi kolegy v Novém Městě na Moravě tvoří silnou základnu v České republice. Přesun do Tábora je základ našich plánů pro další růst,“ řekl.

Klobouk dolů

Poděkování patří více než stovce zaměstnanců, kteří v závodě v Plané nad Lužnicí pracují v nepřetržitém provozu. „To, že jsme koronavirus zvládli tak dobře, je také zásluha zaměstnanců, kteří firmu podpořili. K celé situaci přistoupili zodpovědně,“ řekl Jaroslav Bílek. „V době, kdy nevěděli, co se bude dít, se nebáli jít do práce. Přestože byla nemocnost od února do dubna letošního roku o něco vyšší, díky zdravým zaměstnancům jsme vždy, i když třeba s určitým zvýšeným úsilím, pokračovali ve výrobě. Nebyli jsme nuceni zavírat, za to klobouk dolů,“ řekl Jiří Málek. “A nové motivované zaměstnance vždy rádi přivítáme, zvláště nyní při plánování rozšíření výroby v nových halách v Táboře,“ dodal na závěr.

Skupina Röchling



Dnešní německá skupina Röchling byla založena jako rodinný podnik v roce 1822.



Nejprve se zaměřovala na obchod s uhlím, od roku 1881 na ocel a poté se stala diverzifikovaným průmyslovým koncernem.



O přechodu na výrobu plastů bylo rozhodnuto v roce 2000. Proces byl ukončen v roce 2006. Od té doby společnost Röchling zpracovává pouze plasty.



Dnes se společnost dělí na tři divize: automobilovou, zdravotnickou a průmyslovou.



Skupina Röchling je zastoupena v 90 lokacích v 25 zemích.



V současné době má více než 11 100 zaměstnanců, z nichž více než 100 pracuje v závodě v Plané nad Lužnicí.



Společnost dodává výrobky z plastů do celkem 27 průmyslových odvětví.



Skupina Röchling oznámila, že se chce do roku 2035 stát předním dodavatelem bioplastů a recyklovaných materiálů. Za tímto účelem je společnost Röchling připravena v příštích letech investovat střední až vysokou jednocifernou částku v milionech eur.



Rodina Röchling má nadaci, která podporuje nespočet charitativních a dalších projektů – pod vlajkou společnosti například pluje po oceánech loď na čištění plastů.



Více informací na www.roechling.com/industrial.