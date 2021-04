Seriál Deníku: Vítězové a poražení.Zdroj: DeníkPřed rokem se ze dne na den do té doby úspěšná a rychle rostoucí cestovní kancelář Blue Style ocitla kvůli covidu v těžko řešitelné situaci.

„Měli jsme závazky vůči více než stovce tisíc klientů. A my jsme se najednou dostali do situace, kdy jsme je museli přesvědčit o tom, že jsme jim schopni to, co si zaplatili, zajistit později,“ říká Ondřej Rušikvas, její provozní ředitel.

Blue Style, jedna z největších kanceláří na trhu vydala pro své klienty vouchery s platností do konce října 2021 už měsíc před tím, než to udělal stát. „Udělali jsme to i proto, že jsme peníze klientům nemohli jen tak vrátit, protože velká část záloh na zájezdy byla ve chvíli koronavirové uzávěry už zaplacena v zahraničí za ubytování a další služby,“ vysvětluje. „Mnoho lidí to ale na začátku neslo nelibě, než pochopili, že to díky slevám a dalším zvýhodněním pro ně nevýhodné nebude.“

Změny ze dne na den

V létě byl Blue Style jednou z prvních cestovek, která obnovila zájezdy, například do Řecka, Tuniska či Egypta. I přes maximální snahu však loňský rok skončil obrovskou ztrátou. Propad byl 73pro-centní ve srovnání s rokem 2019. I dosažení aspoň tohoto výkonu bylo přitom strašně obtížné.

„Na měnící se podmínky zájezdů jsme museli reagovat okamžitě. To byla asi největší výzva. Ale klient se to už naučil od nás očekávat, a to včetně testování a zajištění podmínek cestování,“ uvádí Rušikvas. „Například, když Řecko prakticky ze dne na den vyhlásilo nutnost testů pro turisty, jsme oznámili, že je našim turistům zaplatíme.“

Stát moc nepomohl

Přes obrovský propad výkonu cestovní kancelář nepropouštěla, pro pracovníky poboček využila program Antivirus a škrtala v jiných nákladech. „Přešli jsme urychleně do online prostoru, investovali do technologií a nastavili jsme celou firmu tak, aby mohla fungovat pružněji a jednodušeji,“ vysvětluje Rušikvas. Blue Style čerpala i z programu Covid nájemné a dalších, ale jen pomoc státu by cestovku nad vodou neudržela.

„Celková státní pomoc nám pokryla zatím jen jednotky procent nákladů,“ uvádí ředitel. „Pomohlo nám, že jsme byli roky ziskoví a že majitelé zisky odkládali, nebo je investovali zpátky do společnosti,“ vysvětluje recept na přežití. Řada cestovek, které nebyly v dobré kondici už před krizí, proto skončila.

„Během dvou let se turismus vrátí na předchozí úroveň. A asi přibudou zákazníci z řad těch, kteří cestovali individuálně a při covidu zjistili, v čem je výhoda jet s námi,“ dodává Rušikvas.

