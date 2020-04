Samoživitelka s dětmi, která platí za byt devítitisícový nájem. Nařízení související s koronavirem ji připravila o práci a peníze scházejí.

Tak může vypadat modelový příklad lidí, jimž by mělo pomoci opatření navržené ministerstvem pro místní rozvoj a schválené vládou.

On-line ke koronaviru můžete nalézt zde

Nájemník bez peněz by v tomto případě nemohl dostat výpověď z nájmu. „Může se domluvit s pronajímatelem na tom, že si doplacení třeba po měsících rozfázuje do září,“ přiblížila Deníku návrh mluvčí ministerstva Veronika Varoši.

„Nejde o žádné plošné odkládání nájmů na půl roku,“ zdůraznila.

Pokud poslanci změnu odsouhlasí, nájemníci v nouzi kvůli koronaviru se budou moci dohodnout s majiteli bytů na splátkovém kalendáři. Vše včetně úroků z prodlení by ovšem museli doplatit nejpozději do konce května příštího roku.

Co když nezaplatí?

Odborníci se ale bojí, že mnoho lidí v tom případě nezaplatí. Navíc majitelé nemovitostí budou tratit i jinak. „Bez ohledu na to, že pronajímatelé nedostanou zaplaceno, budou muset v mnoha případech odvést státu DPH,“ upozorňuje Michal Frank prezidia Komory daňových poradců ČR.

Návrh se nelíbí ani developerům. „Úvěrování nájemníků může znamenat ohrožení schopnosti vlastníků splácet vlastní úvěry,“ uvedl ředitel Asociace developerů Tomáš Kadeřábek. „Takto vzniklé náklady nemohou nést soukromé subjekty, respektive vlastníci objektů,“ prohlásil.

Velcí pronajímatelé bytů tvrdí, že nájemníci jsou dostatečně chráněni občanským zákoníkem. Doporučují proto, aby stát lidem raději poskytl zvýšený příspěvek na bydlení.

„V těchto případech jsme i my pronajímatelé těmto individuálním případům připraveni vyjít vstříc adekvátní slevou z nájmů, případně jiným opatřením, které nájemníkům pomůže situaci překonat,“ stojí v dopise vládě, který včera podepsali šéfové šesti velkých pronajímatelských společností, mezi nimi například RESIDOMO, Finep či CPI Byty.

Háček v navrhovaném opatření vidí dokonce i místopředseda Sdružení nájemníků Jan Vozárik. Tomu se nelíbí návrh posunout (po mírné zimě) termín pro doručení vyúčtování služeb až do konce srpna. „Osobně si myslím, že to může být problém, protože možná hodně lidí čeká na přeplatky. Nevidím důvod, proč to prodlužovat,“ řekl Vozárik Deníku.