Dlhodobo som hrával 3. ligu na Slovensku, za AFC Považan Nové Mesto nad Váhom. Tažko vypichnúť jeden úspech, ale asi by som zvolil práve postup zo 4. do 3.ligy. Vo vtedajších podmienkach klubu to bol malý zázrak.

Co děláte pro svou kondici?

Aktuálne stále hrávam futbal za lokálny klub Vinohrady nad Váhom. Je to síce 8. liga, ale pokiaľ chcem stíhať mladším chalanom, tak stále musím trénovať. Tréningy sú ale menej intenzívne. Takže len 2 x týždenne + cez víkend jeden zápas a nejaké pozápasové taktické sústredenie.

S kterým fotbalistou byste si chtěl zahrát a proč?

S Ronaldhinom, na jeho štýle hry je vidieť že futbal miluje a zabáva sa ním. Na tréningoch s ním musela byť neskutočná zábava.

Jaký jste si dali v životě „vlastňák“?

Vo futbale som si jako útočník moc vlastňákov nedal, ale jeden si špeciálne pamatám, bolo to ešte v doraste a pamatám si, že išlo o víťazstvo v turnaji, rozhodol som teda bohužial v neprospech nášho tímu. Čo sa týka osobního života, zatiaľ dávam len góly, mám úžasnú manželku, skvelé deti, výbornú prácu.

Komu byste dali červenou kartu a za co?

Jednému malému pánovi s Ruska, za nešportové správanie.