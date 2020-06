Tak vzpomíná Aleš Hauzar, ředitel hotelu Sladovna v Černé Hoře u Moravského krasu, na okamžik, kdy na ně dopadla koronavirová opatření. „V té vypjaté chvíli mě nesmírně potěšilo, že všichni zaměstnanci ukázali, že jsme opravdu tým. A to bylo v ten moment světýlko na konci tunelu a věděl jsem, že chci udělat maximum pro to, abychom tyto zaměstnance, na kterých stojí kvalitní služby, v co největším počtu udrželi i nadále,“ říká Aleš Hauzar.

Ze dne na den se on a celý jeho tým ocitli v situaci, kterou nemohli jakkoliv ovlivnit, ani změnit. Ale protože nemá rád, když je vtlačen do nečinnosti, okamžitě uvažoval, co budou dělat dál. A tak několik večerů s tužkou v ruce přemýšlel, co s prázdným hotelem…

„Nechtěli jsme se pouštět do experimentů s výdajovými okénky, není to náš styl. Chceme a umíme nabízet kvalitní služby, a proto jsme nechtěli začínat s výdejem jídla v plastovém boxu přes ulici s nejasným ekonomickým efektem. Při hledání nové náplně práce jsem tedy vycházel ze základního předpokladu, který nemůže být chybný. Turisté i firmy se vrátí, nevíme sice kdy, ale vrátí se!“ přibližuje směr svých úvah jihomoravský hoteliér.

Protože věřil, že se zase vrátí doba, kdy Hotel Sladovna bude opět mít komu nabízet své služby, tak začal Aleš Hauzar řešit, co mezitím nechat vylepšit a do čeho investovat. Nechali vymalovat prakticky celý hotel, vyčistili ho, uklidili a vydezinfikovali, přebudovali jeden ze salonků a především zrekonstruovali budovu bývalého penzionu na depandace s deseti novými pokoji.

Zpět v plné síle

Teď už jen doufá, že ne všechny krize ekonomicky postihla a lidé si i nadále budou chtít odpočinout a zrelaxovat. A věří, že se vrátí i firmy, které budou potřebovat školit a presentovat svoje nabídky a služby.

„Otázka je, jak dlouho bude trvat, než se vrátíme na čísla obsazenosti a ekonomiky doby předkoronavirové. Jsem a chci být neustále optimistou a věřím, že do roka a do dne jsme zpět v plné síle. Nebude to jednoduché, někdy to bude bolet, ale host si kvalitní službu najde,“ je stále pozitivně naladěn Aleš Hauzar.

Zlepšení služeb vidí i v tom, že se zavedly zvýšené hygienické a dezinfekční požadavky, i když ty jim nejprve zamotaly hlavu. „Měli jsme možnost je bezhlavě přijmout do detailu, nebo se zamyslet, což jsme udělali. Bylo to několik dlouhých porad, ale myslím, že se nám to povedlo. Snažíme se co nejvíce o to, aby host, který v této době přijede do našeho zařízení, se cítil bezpečně a přitom pohodlně. Prostě, aby ho všechna nařízení omezovala co nejméně,“ vysvětluje ředitel hotelu.

Závěrem vyzdvihuje, že Moravský kras je velké turistické lákadlo. „Myslím si, že právě teď bude ideální doba navštívit tyto cíle, které v minulých letech byly přeplněné i díky zahraničním turistům. Využít této příležitosti si tato místa vychutnat bez nutnosti reservace půl roku dopředu v plné kráse. A především zjistit, že Moravský kras zdaleka nejsou jen Punkevní jeskyně a Macocha,“ dodává Aleš Hauzar.

Zdroj: DeníkDeník se příběhům živnostníků a tomu jak (ne)zvládají současnou situaci pozorně věnuje na svých stránkách i na webu denik.cz/podnikani. Pište nám na e-mail zivnostnici@denik.cz své příběhy a zkušenosti, jak nastalou situaci zvládáte.