„Doba plná společenských omezení způsobených pandemií se podepisuje na tělesné, ale i mentální pohodě nás všech. Proto jsme pro naše čtenáře připravili měsíční seriál plný rad, ukázek, ale i návodů, jak se dostat do té pravé pohody. A to po stránce fyzické i psychické. Nemusíte se bát, nečeká vás žádný manuál z posilovny, nýbrž rady relaxačního typu. S Deníkem tak můžete do jara vkročit optimisticky,“ slibuje zástupce ředitele redakcí Deníku Martin Nevyjel.

Zlepšit své tělesné a duševní rozpoložení nemusí být záležitostí dlouhých měsíců a let. Stačí si jenom říct, že do toho máte chuť, že chcete obětovat pár desítek minut denně a Deník vás během jednoho měsíce provede tímto speciálním očistným kurzem. Chce to pouze vůli a trpělivost. Připravili jsme pro vás rady odborníků ohledně saunování a otužování, tři desítky zdravých receptů, ale také zajímavosti a motivace pro péči o duši a tělo.

„Projekt Zdraví je po lednovém Hubnutí a únorové Angličtině už třetím v řadě, který má našim čtenářům pomáhat se seberozvojem v době, kdy celý svět limitují nejrůznější omezení. Nejsme totiž jenom noviny, které přináší zprávy. My s našimi čtenáři žijeme v jejich městech po celé republice, velmi dobře je známe, a proto jim chceme pomoci také s plněním jejich osobnostních cílů. Proto celý letošní rok budeme na stránkách našich novin, na našem webu i našich sociálních sítích přicházet s měsíčními projekty zastřešenými názvem Předsevzetí,“ uvedl Martin Nevyjel.

Uvědomujeme si, že ne každý den máte chuť jít si koupit noviny do stánku a v autobuse praktikovat relaxační cvičení, že recept na zdravé jídlo si chcete otevřít doma na počítači či displeji telefonu. To vše je možné. Stačí, když budete členy našeho Deník Klubu a budete mít přístup ke všem dílům seriálu Zdraví, a to kdykoliv a odkudkoliv. „Jak se můžete stát členy Deník Klubu, to najdete na našich webových stránkách. Tam také naleznete intuitivní postup, jak se dostat k jednotlivým návodům a radám,“ dodal Roman Gallo, ředitel redakcí Deníku.

Získat předplatné můžete také ZDE