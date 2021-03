„Rodičům, kteří chtějí začít se saunováním dětí, doporučuji postupovat trpělivě a děti do ničeho nenutit. Je přirozené, že mají obavy. Ideální pro přivykání je saunování hrou,“ říká Martin Pařízek, ředitel relaxačních center Wellness Horal a L-Spa v Resortu Valachy Velké Karlovice. Ta nabízejí nejrůznější druhy saun, saunové rituály, exotické masáže a relaxační procedury. Saunový svět Wellness Horal pořádá i saunování dětí.

1. Kdy začít

Se saunováním odborník doporučuje začít zhruba od tří let, kdy již dítě umí vyjádřit své pocity a je schopné lépe zvládat horko. Zatímco dospělí se běžně saunují při teplotě nad 90°C, u dětí se doporučuje 75 až 80 °C, u menších dětí s dvěma opakováními návštěvy sauny, u školáků pak již s obvyklými třemi.

2. Jak dítě zabavit

Optimální hravou formu saunování dětí představují dětské saunové rituály. Do sauny přijde saunér v kostýmu, povídá si s nimi, vysvětlí jim pravidla i etiku chování v sauně, předvádí triky s ručníkem, jímž víří horký vzduch. „Když děti sledují něco, co je baví, vydrží v sauně potřebných pět až sedm minut. Hitem jsou tělové peelingy. Děti baví zejména potírání těla medem, který v horku – pro ně překvapivě - ztrácí lepivou konzistenci, přitom ale neztrácí svou sladkou chuť,“ doplňuje Martin Pařízek. Děti po rituálu ve Wellness Horal dostávají na památku diplom s osvědčením, že podstoupily saunový rituál, a také ovoce a pramenitou vodu, aby si zvykly na nezbytné doplňování tekutin.

3. Pravidla platí i u dětí

Po saunování platí i u dětí, že tělo by po saunování měly nejprve sprchováním zbavit potu či zbytků peelingu. Následné ochlazování nemusí být spojeno se vstupem do studeného bazénu, což většina dětí nevnímá jako příjemné. „Doporučuji vlažnou vodou sprchovat děti od nohou směrem nahoru jako hru na déšť. V našem Wellness Horal je relaxační terasa propojena s venkovními prostory, v zimě tak mohou děti v rámci ochlazování skákat do sněhu či se koulovat. Stejný efekt splní pouhý pobyt na studeném vzduchu. Je ale nezbytné zajistit, aby dítě neprochladlo – rodiče ho musí zabalit do suchého prostěradla nebo deky a dohlédnout na to, aby odpočívaly a pokračovaly v pitném režimu,“ uzavírá Martin Pařízek.