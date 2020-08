Zkušený žokej Marcel Novák (44 let) dovedl v neděli třináctiletého valacha Gejzíra jako vítěze do cíle letošní Velké netolické steeplechase.

Žokej Marcel Novák vyhrál Velkou netolickou. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Průběh hlavního dostihu na závodišti na Kratochvíli byl poměrně dramatický. Dvakrát totiž došlo k pádu koně z vedoucí pozice a nakonec jich do cíle dorazilo z původních sedmi jen pět. „Startovní pole bylo kvalitní. Gejzír je dobrý kůň, ale bylo to jeho první letošní běhání a dostihy v nohách mu trochu chyběly,“ byl si vědom. „Také se to trochu projevilo.“