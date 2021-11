Martino, jaká byla letošní příprava?

Příprava byla náročná jako každý rok, ale asi nebyla náročnější než jindy. Udělali jsme všechno, co jsme chtěli. Protože se jedná o olympijskou sezonu, cítím větší zodpovědnost. Bohužel jsem absolvovala jen jedny testy v Inzellu, druhé jsem pro nemoc musela vynechat. Do sezony tak jdu s jednou trojkou, mělo toho být víc. Snad se v prvních dvou závodech Světového poháru rozjedu, protože následující Stavanger bude důležitý. Je tam jediný závod, ze kterého se mohu kvalifikovat časem na olympijskou pětku.

Program SP

12. - 14. 11. 2021

Tomaszów Mazowiecki, Polsko

19. - 21. 11. 2021

Stavanger, Norsko

3. - 5. 12. 2021

Salt Lake City, USA

10. - 12. 12. 2021

Calgary, Kanada

12. - 13. 3. 2022

Heerenveen, Nizozemí

(finále SP)

Říkáte, že jste vynechala kontrolní závod. Vrátilo se vám nedávné zranění?

Ne, nebyly to žádné velké problémy, jen nějaké ženské trable. To bylo jediné, co mě omezovalo, jsem naprosto v pořádku. Snad mě v sezoně něco podobného nepotká.

V přípravě jste její část absolvovali s italským týmem a soupeřila i s jejich muži. Jaké to bylo? Trenér prozradil, že jste dosahovala zajímavých časů. Získala jste díky tomu větší sebevědomí?

V tom tréninku je to trošku jinak. Ti kluci měli naplánované nějaké zrychlovačky, jeli to na padesát kol. Přitom končili kola i za dvacet sedm. Já jsem se jich udržela asi pětačtyřicet kol, pak jsem se jich pustila. I v tom háku to bylo hodně náročné. Ale to tempo, které jsem s nima jezdila, se může v budoucnu hodit.

Jak moc vám pomáhá před sezonou vědomí, že několik olympijských her už máte za sebou a tudíž máte z těchto závodů velké zkušenosti?

Na jednu stranu jsem ráda, že už jsem několik olympiád objela a právě získala ty zkušenosti. Na druhou stranu ale už člověk ví, jak je to specifická akce, jak člověk dokáže být nervózní. A potom, co mám za sebou, tak cítím i obrovskou zodpovědnost. Už jenom to, že jsem v minulosti vybojovala medaile, je hodně zavazující.

Máte nějaký fígl na to, zbytečně si blížící se olympiádu tolik nepřipomínat a nemyslet na to?

Ono to dost dobře nejde. Už jenom proto, že závody Světového poháru budou kvalifikací na olympiádu, kam se probojuje jen dvacet nejlepších na trojku a dvanáct na pětku. Bude to opravdu hodně těžké. Takže pro nás jsou takovou malou olympiádou už nadcházející závody.

Může být výhodou nebo nevýhodou, že olympijskou trať neznáte?

Bude to stejné pro všechny. Kromě Číňanů a nějakých Holanďanů tam nikdo nezávodil. Ale je zajímavé, že z nejlepších Číňanek tam žádná rovněž nezávodila. Uvidíme až na místě.

Organizátoři změnili pro Peking pořadí závodů. Trojku budete mít hned na začátku. Hraje to pro vá nějakou roli?

Nemyslím si, že by to měl být nějaký problém. Do haly se dostaneme nějaké tři dny před závodem, to je dost času, abychom se tam rozjezdili. Neberu to jako výhodu nebo nevýhodu. Prostě si stoupnu na start a pojedu.

Jak moc nepříjemná budou opatření v Pekingu. Něco podobného jste zažila už vloni v Holandsku, ale dá se na to vůbec zvyknout?

Nevím, jestli se na to dá zvyknout. Ale naštěstí olympiáda trvá nějakých čtrnáct dní, zatímco vloni v Heerenveenu jsme byli pět týdnů. Přiznávám, že po třech týdnech už mi to lezlo na hlavu. Budeme na tom všichni stejně, pohromadě, tak snad to nějak zvládneme.

Máte už vyřešenou povinnost očkování? Zaskočila vás nedávno ohlášená nutnost, nebo jste se na tuto možnost připravili už s předstihem?

Vzhledem k tomu, že jsme měli informace, že na očkování reagují lidé různě, tak jsme to řešili s předstihem. Musím přiznat, že s první vakcínou jsem měla docela problémy. Asi dva dny jsem proležela v posteli, takže jsem ráda, že to už mám za sebou.

Nemáte obavu, že by třeba sezona mohla zůstat nedokončená?

Vůbec se tím nechci stresovat. Je to takové zvláštní, protože jak nyní máme svěťáky, tak v každé zemi platí něco jiného. Někde můžeme do obchodu, někde budeme v bublině, někde se musíme stravovat sami, protože nesmíte do restaurace… Tohle všechno plánovat je hodně náročné a jsem ráda, že se mohu spolehnout na svůj tým. Sama jsem zvědava, jak to všechno bude vypadat.

Trenér hovořil také o vaší váze. Hlídá vás v tomto směru?

Vůbec. On vždycky jenom koukne a prohodí: Vy jste nějaký hubený! Já vážím pořád stejně. Ne, že bych se nějak hlídala nebo vážila, ale soudím tak podle toho, že mám stále stejnou velikost oblečení. (smích)

Sezonu máte poměrně nalajnovanou, ale co budoucnost? Je toto vaše poslední sezona, nebo třeba jenom poslední olympiáda? Jak vidíte svoji budoucnost?

Na toto pořád neznám odpověď. Samozřejmě o tom přemýšlím, mám to tak i tak. Ale nyní se soustředím na sezonu. A co bude po olympiádě nebo po sezoně se uvidí.

Hubený tým po kvalitní přípravě



„Děvčata v přípravě pracovala dobře, nepřibrala, to je důležité. Příprava byla kvalitní příprava, podávaly v ní docela dobré výkony. Povedly se jim i cyklistické závody, po kterých stávaly na bedně. Pokud jde o srovnání s minulostí, co bylo měřitelné (časy, laktáty) vypadá dobře. Věřím že Martina i Nikola (Zdráhalová) se na olympiádu probojují a minimálně tam obhájí Martina stříbro a Niky osmé místo. Olympijskou dráhu neznáme, ale jak máme zkušenosti z jiných asijských zemí, dráhy tam bývají vždy velmi dobře připravené a přibližují se evropským zvyklostem. My se budeme chtít co nejdříve ubytovat v olympijské vesnici, abychom se mohli precizně připravit a adaptovat.“



Petr Novák, reprezentační trenér o svých svěřenkyních