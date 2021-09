Jeden je podle našich záznamů dokonce krajským rekordem. Simona Marešová z J. Hradce zaplavala 50 znak za 31,71 a dosud námi nejlepší zaznamenaný výkon 32,48 patřil Kosobudové z roku 2013. Nejlepší letos v kraji je Marešová i na 200 PZ se 2:29,30 - sedmá všech dob a na 100 znak 1:11,79. O dva časy roku se postaral 17letý Jiří Václavík z Fezka - na 200 PZ 2:23,59, na 50 kraul 27,18 (jedenáctý v kraji v historii).

Z dalších výkonů bez rozdílu věku: 200 prsa Hubert Bayernheimer (13, Fez) 1:33,44, Linda Čeňková (15, Tá) 1:21,21, Sofie Nezvalová (16, Pl) 1:25,80 - letos čtvrtá v kraji, Eliška Jahodová (13, JH) 1:29,74, 200 kraul Jan Beránek (Pl) 2:09,30, Eliška Vokatá (15, Fez) 2:13,80, Marešová 2:17,42 - třetí, 100 motýlek Vokatá 1:07,96, Gabriela Trnková (Pl) 1:12,80, Aneta Kakosová (Tá) 1:12,85 - třetí, 200 PZ Vokatá 2:32,18 - letos druhá, Lucie Furchová (Pl) 2:37,82, 50 znak Jan Brůna (15, Pl) 30,50, Furchová 34,96, Tereza Věžníková (Tá) 35,98, 50 prsa Bayernheimer 37,42, Nezvalová 34,85, Čeňková 36,49 - druhá, 50 kraul Beránek 26,16, Filip Kopřiva (JH) 27,72, Vokatá 28,58, Marešová 29,14, Nezvalová 29,69, Adéla Preislerová (13, JH) 30,50, 50 motýlek Brůna 28,40 - čtvrtý, Beránek 28,51, Kopřiva 28,91, Vokatá 30,73, Nezvalová 31,87, Tereza Solfronková (Pl) 32,73, 100 kraul Beránek 56,44, Václavík 57,95, Brůna 58,15 - čtvrtý, Vokatá 1:02,29, Marešová 1:03,18 - os. rek., třetí v kraji, Preislerová 1:06,36 - pátá, 200 prsa Bayernheimer 2:54,78, Čeňková 2:55,85, Jahodová 3:11,53 - čtvrtá, 100 znak Brůna 1:09,50, Furchová 1:16,99.

Na Velké ceně Znojma (bazén 25 m) byla Tereza Kinterová (17, JH) dvanáctá na 50 motýlek (v semifinále 30,61) a třináctá na 200 PZ 2:35,08.

Suverénní atletické žákyně VS, bitva chlapců

II. kolo KP družstev staršího žactva ve Čt. Dvorech přineslo několik nejlepších výkonů sezony v kraji. Ve výsledcích je přinášíme tučně.

60 m Jonáš Böhm (14, JH) 7,61, Ondřej Kroupa (Sok) 7,67, Jan Čoka (14, Čéč) 7,72, Nikola Musilová (NV) 7,87, Linda Marušová (VS) 8,02, Magdalena Frydrychová (Sok) 8,21, 150 m Čoka 18,13, Michal Rada (Sok) 18,15 - letos druhý, Böhm 19,38 - třetí, Vojtěch Maloň (Sok) 18,73 - čtvrtý, Musilová 19,10, Marušová 19,58, Lucie Slaninová (14, NV) 20,29, 800 m Tomáš Čoka (Čéč) 2:15,25, Barbora Kubáková (14, ČD) 2:37,69, 200 přek. Mikuláš Petr (Sok) 30,34 - třetí, Lucie Chmátalová (14, VS) 31,21, 1500 přek. Frydrychová 6:15,25, výška Marek Volf (14, VS) 183, Adéla Chválová (Pí) 157, Kateřina Kolací 157, Tereza Čápová (obě VS) 154 - třetí, dálka Volf 568, Ema Albrechtová (14, Sok) 503 - třetí, koule Andrea Široká (14, JH) 9,38, Matěj Novotný (NV) 10,96 - druhý, Jakub Janda (Sok) 10,89 - třetí, kladivo Kristýna Novotná (14, NV) 23,85, Matěj Tomášek (14, Čéč) 30,47, oštěp Barbora Kubánková (Sok) 35,70 - zlepšení skoro o čtyři metry, Lukáš Kvasnička (ČD) 42,94 - druhý, Michal Rada (Sok) 40,42.

Družstva - chlapci: Sokol 135, Čéč 133, VS 89, ČD 66, NV 59, JH 31, děvčata: VS 201,5, NV 118,5, Sokol 97, ČD 91, PT 49, Písek 25, JH 20, ST 8.