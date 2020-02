Tu dobrou, že jeho svěřenec Tomáš Kratochvíl se po delším výpadku pro nemoc a ještě ne v kondici vrátil na dráhu. „Potřeboval splnit výkonem postup na mistrovství ČR juniorů, a tak jsme raději volili lehčí a pomalejší rozběh, jen z devíti kroků - celý s vyšší rychlostí ve formě má z devatenácti. Jsem rád, že to zvládl, a tak snad za čtrnáct dnů už to bude lepší a bude se moci na mistrovství rozbíhat naplno,“ uvedl Couf.

A tu špatnou informaci – před týdnem se při krajském přeboru v Praze zranila jeho svěřenkyně Adéla Záhorová ve finále na 60 m (slibný čas 7,70) a bude muset zbytek halové sezony vynechat…

Další jihočeská špička bude v akci od pátku ve Stromovce v Praze. K mistrovství ČR ve vícebojích jsou přihlášeni dorostenec Petr Svoboda (VS), žák Filip Svoboda (NV), žákyně Anna Hrušková, Ema Vondrášková (obě Veselí), Michaela Plešáková (VS) – a početná „tlupa“ dorostenek v čele s Terezou Babickou (Sokol), která před rokem v této soutěži vybojovala stříbro v krajském rekordu 3688 bodů. Letos jí už tehdejší přemožitelka „zestárla“… Barvy kraje budou dál reprezentovat Barbora Brcková (ČD), Julie Kovářová (VS), Markéta Lišková (Veselí) a Jitka Maršálková (Sokol), která byla loni druhá v kategorii žákyň. Výčet doplňuje jako jediná juniorka Kateřina Žohová (ČD).