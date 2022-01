Od roku 2018 je Zbyněk Sýkora zastupitelem města České Budějovice. Kromě toho založil rodinu a s manželkou vychovává syna, který chodí od září do první třídy.

Mnohdy i zdraví lidé se často ptají, kde ten člověk bere na všechny ty své aktivity čas a především energii. „Jsem člověk, který se nerad nudí. Pořád musím něco dělat. Velkou oporou je pro mě manželka a rodina, i když právě ta na to trochu doplácí,“ odpovídá Sýkora.

Aby toho neměl málo, před koncem uplynulého roku se Zbyněk Sýkora stal novým šéfem Českého paralympijského výboru. Podle svých slov touží přispět ke změně, neboť to, co se odehrávalo v České republice, prý nebylo úplně optimální.

Do nového úřadu nastoupil Sýkora hned po té, co byl 4. prosince zvolen předsedou. „Do funkce jsem nastoupil v hektické době. Bylo období před Vánoci, blížil se konec roku a za necelé dva měsíce je paralympiáda. Šlo o to, aby předání agendy proběhlo v klidu a nebyli ohroženi sportovci a zaměstnanci,“ popisuje Jihočech své první kroky v roli předsedy Českého paralympijského výboru.

Ještě před vánočními svátky se nový šéf paralympijského sportu ukázal v Ostravě, kde se připravovala česká parahokejová reprezentace na Peking a v metropoli severní Moravy odehrála sérii přípravných zápasů proti Rusku. „S klukama ze svazu ledního hokeje mám velmi dobrý vztah. Líbí se mi jak to dělají, a myslím, že jsou na správné cestě. Proto jsem přijel utužit vazby,“ popisuje Zbyněk Sýkora důvody své návštěvy Ostravy.

Ostatně z titulu své nové funkce hodlá rodák z Přídolí na Českokrumlovsku navštěvovat i další paralympijské sporty. „Je v mém vlastním zájmu být na takových akcích. Můj čas se teď počítá na minuty, protože kromě toho hovořím se zástupci různých médií, ať už z tisku, rozhlasu či televize,“ hovoří Sýkora o programu posledních dnů.

Česká výprava, která odcestuje v únoru do Pekingu, bude čítat sedmnáct parahokejistů a čtyři lyžaře.

„Přál bych jim, aby dovezli medaile. Pokud to nevyjde, bude super, když se udrží mezi světovou špičkou. Lyžařům i parahokejistům přeji aby se nezranili a byli zdraví. A hlavně, aby je bavilo to, čemu se věnují. Případný úspěch bude bonus navíc,“ přeje českým paralympionkům Zbyněk Sýkora.