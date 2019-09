Vystoupení závodníků od Jordánu okomentoval trenér Triathlon Team Michal Háša.

Kategorie 8 – 9 let (0,3 km běh – 2 km kolo – 0,4 km běh). „V nejmladší kategorii jsme nic jiného než zlato od Adama Šišky ani nečekali. Adam roli favorita potvrdil a doufáme, že se za týden na východě Čech vydá úspěšně za obhajobou zlata. Mezi dívkami zvítězila Alžběta Šoulová, což nás velmi mile překvapilo.“

Chlapci 10 – 11 let (1 km – 4 km – 1 km). „Na startu jsme měli hned čtveřici závodníků. Skvělé druhé místo ukořistil vyrovnaným výkonem Ondřej Hubáček. Volnější začátek, ale pekelně rychlý závěrečný běh vynesl bronz Václavu Šoulovi. Velmi rychlý běh nám ukázal i osmý Matyáš Ošmyk, desátý Matěj Šiška měl zase třetí nejrychlejší cyklistiku.“

Mladší žáci (2 km – 6 km – 2 km): „V této kategorii otestoval svou formu Ondřej Kozojed. Po volnějším běhu jsme očekávali takticky vedenou cyklistiku za odskočeným lídrem závodu. Kluci ale bohužel nespolupracovali a každý si tahal za své, což Ondrovi příliš nesedělo a ocitl se osamocený na třetím místě. Ve druhém běhu vyždímal veškeré síly a dotáhl to až ke stříbrné medaili.“

Starší žáci (3 km – 9 km – 3 km). „Ani starší z bratrů Kozojedů Martin se nepotkal s nejlepší formou. Po prvním vlažném běhu se pokračovalo volně i na prvních šesti kilometrech cyklistiky. Pak za to vzal domácí David Eliáš. Dvěma po sobě jdoucími ostrými nástupy dokázal Martina odpárat a vybudovat si drobný náskok. Ten ale Martin očekávaným rychlým depem bez přezouvání stáhl a do závěrečného běhu opět vyráželi bok po boku. Zhruba v polovině druhého běhu se cítil Martin silný a odhodlal se nastoupit. Drobný náskok udržel do cíle a těžký závod dotáhl do vítězného konce.“

Open závod (5,5 km – 20 km - 5,5 km). „Specialista na open závody Vojtěch Vacek se i přes zranění opět ukázal v dobrém světle a z Příbrami si odváží bronz. Exceletní Eliška Říhová udivila především absolutně čtvrtým nejrychlejším závěrečným během a zvítězila s nevídaným náskokem přes deset minut.“