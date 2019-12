Do startovních listin se v obou kategoriích probojuje vždy jen 24 nejrychlejších žáků a žákyň na základě svých nominačních časů, přičemž startovat mohou maximálně v šesti disciplínách.

Už jen samotná účast na vrcholné tuzemské scéně je pro plavce úspěchem; o to větší radost zavládla v oddílu TJ Tábor poté, co trio jeho reprezentantek přivezlo k Jordánu řadu umístění v elitní desítce, a dokonce i tři medaile.

V Mladé Boleslavi se představila Simona Marešová. V šesti svých startech si hned pětkrát vylepšila osobní maximum a pokaždé se vešla mezi nejlepších deset závodnic. Vrcholem jejího snažení se stalo vystoupení na 200 metrů polohový závod, kde si časem 2:25,01 min. zajistila mistrovské stříbro. Ve dvou dalších závodech skončila jedinou příčku pod stupni vítězů, a navrch brala 5., 7. a 8. místo.

Táborskému plavání to „zacinkalo“ také v Kopřivnici. Linda Čeňková se nominovala do šesti závodů šampionátu a ve všech se zapsala do první desítky startovního pole. V polovině z nich navíc zahýbala hranicí svých osobních rekordů disciplín. Její dominantní plavecký styl jí nakonec vynesl i dvě bronzové medaile v kláních na 100 m (1:15,45 min.) a 200 m prsa (2:46,71). Sbírka Lindy Čeňkové mohla být ještě bohatší, protože hned třikrát obsadila nepopulární, leč výtečnou 4. příčku. V jednom případě skončila desátá.

Do Kopřivnice se nominovala také další táborská plavkyně ještě Aneta Kakosová. V šesti disciplínách si zaplavala dva osobní rekordy a dvakrát se vešla do první desítky, konkrétně na 6. a 9. místo. Do svých statistik z letošního republikového šampionátu si zapsala ještě 12., 14. a dvě 16. pořadí.