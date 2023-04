Třetího kola ligy České ligy mládeže v ploutvovém plavání (PP) a rychlostním potápění (RP), které hostil liberecký bazén, se zúčastnila i tentokrát prořídlá čtyřčlenná skupina reprezentantů Subaquaclubu Delfín Tábor. Mezi 101 účastníky z 11 republikových klubů se ale rozhodně neztratila.

Táborští medailisté z Liberce Václav Studený a Katka Krákorová. | Foto: Pavel Hlinka

V kategorii D chlapců do 13 let vybojoval Václav Studený prvenství v závodě na 25 m RP a dvě 4. místa na 200 m RP a 400 m PP. O rok mladší Jonáš Hienl si v téže kategorii odvezl zpod Ještědu 6. pořadí na 400 m PP, 7. místo na 200 m RP a 9. příčku na 25 m RP. Ve stejné věkové kategorii dívek si vedla fantasticky třináctiletá Katka Krákorová. Pro dvě stříbrné medaile si doplavala v závodech 25 m RP a 400 m PP, bronz pak vybojovala na distanci 200 m RP. V kategorii C do 15 let se tentokrát nevedlo Kláře Janovské a ve všech svých startech skončila až na konci startovního pole. V závodě na 400 m RP se navíc předčasně vynořila.

V těchto dnech už jsou táborští ploutvaři v náročné přípravě na letošní republikové šampionát, jehož dějištěm se stane o posledním květnovém víkendu Zlín.