Na start skutečně mimořádně obsazeného mistrovského závodu se postavilo devatenáct posádek, dalších čtyřiadvacet absolvovalo závod přeboru republiky a veteránů. „Dohromady i se čtyřkolkami přijelo nějakých osmdesát motorek. To je velice slušná účast. A hlavně dorazily i ty největší hvězdy, které jsme divákům slibovali,“ pochvaloval si ředitel závodu a šéf pořádajícího MX-Enduro parku v Jiníně Jaroslav Kalný.

První finálová jízda se musela kvůli hromadnému karambolu po startu a nutném zásahu zdravotníků opakovat. Restart zvládli nejlépe mnohonásobní mistři světa Nizozemec Etienne Bax s francouzským spolujezdcem Nicolasem Mussetem a až do cíle před sebe nikoho nepustili.

Druhým místem se ale blýskla česká posádka Kolenčík – Hejhal, která za sebou udržela renomované zahraniční soupeře. Třetí dojel Nizozemec Veldman s českým parťákem Černým, až čtvrtí projeli cílem bývalí světoví šampioni Nizozemec Vanluchene s Belgičanem Van den Bogaartem.

Druhou jízdu opět zcela ovládl hned od startu Bax, i když do cíle nakonec dojel s upadlým výfukem. Stali se tak spolu se svým francouzským parťákem i celkovými vítězi závodu.

Druhý jezdil také ve druhé rozjížďce Kolenčík, ale nakonec podlehl tlaku exmistra světa Vanlucheneho a dojel třetí. Konečné pořadí na stupních vítězů však bylo opačné.

Závod přeboru republiky vyhrála legenda našeho sajdkárkrosu a také bývalý úspěšný rallyeový jezdec Josef Peták se spolujezdcem Hotovým.

Pro pořadatele z Jinína se jednalo o letošní poslední velký závod. V plánu už je pouze Šumavský Amatér Cup v motokrosu 24. října. „Počasí vyšlo, neprášilo se, trať se všem líbila, konkurence byla fakt silná. Bylo to malé mistrovství světa a dorazili i diváci,“ pochvaloval si Kalný.

Sezona to kvůli jarní pandemii koronaviru nebyla pro MX-Park Club v Jiníně vůbec jednoduchá. Původně plánované mistrovství světa v sajdkárkrosu bylo kompletně zrušeno, nemohl se uskutečnit ani evropský šampionát veteránů – klasiků v motokrosu. „Byla to zvláštní sezona,“ přikyvuje Kalný. „Závody se rušily, přehazovaly se termíny, bylo to náročné, ale nějak jsme to nakonec zvládli,“ konstatuje.

Přes všechny problémy se v Jiníně odjelo mezinárodní mistrovství republiky v motokrosu, juniorský šampionát motokrosařů, mistrovství republiky v endurosprintu, víkendové mezinárodní mistrovství republiky v sajdkárkosu a čtyřkolek a jihočeský krajský přebor v motokrosu. Sezonu uzavře již zmíněný Šumavský pohár.

Podobný program by chtěla parta kolem Jaroslava Kalného absolvovat i v příštím roce. Samozřejmě i s letos zrušenými závody mistrovství světa v sajdkárkrosu a evropskými klasiky. „Jenom zvažujeme, jestli pojedeme enduro. Je náročné na přípravu a dochází k určité devastaci areálu. Spíše to v příštím roce vypustíme,“ přemýšlí o další sezoně.

Trať by měla zůstat beze změn. „Na trati jsme toho udělali v uplynulém období hodně a jezdcům se líbí, tak není důvod ji měnit. Možná trošku prodloužíme dopady u některých skoků. Budou to ale spíše takové vylepšovačky, žádné zásadní úpravy,“ zdůrazní Jaroslav Kalný.

Výsledky

Mezinárodní mistrovství ČR v sajdkárkrosu – I. jízda: 1. Bax – Musset (Niz./Fr.), 2. Kolenčík – Hejhal, 3. Veldman – Čermák (Niz./ČR), 4. Vanluchene – Van den Bogaart (Bel./Niz.), 5. bratři Boukalové, 6. Peter – Zatloukal (Něm./ČR). II. jízda: 1. Bax – Musset, 2. Vanluchene – Van den Bogaart, 3. Kolenčík – Hejhal, 4. Veldman – Čermák, 5. bratři Boukalové, 6. Peter – Zatloukal. Celkově: 1. Bax – Musset 50, 2. Kolenčík – Hejhal 42, 3. Vanluchene – Van den Bogaart 40.

Přebor ČR: 1. Peták – Hotový, 2. Tyrk – Krejčí, 3. Jiroušek – Ochtábec.