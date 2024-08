Do Chýnova se sjely veterány už poosmé. Spanilá jízda mířila do Jistebnice | Video: Deník/Lenka Pospíšilová

„Od půl jedenácté do půl jedné se budou moci diváci kochat krásou vystavovaných exponátů. Poté bude odstartována společná třiašedesát kilometrů dlouhá vyjížďka přes Choustník, Tučapy do Deštné, kde bude na náměstí hodinová zastávka. Odtud se pak pojede přes Černovice zpět do Chýnova,“ informuje o průběhu akce Evžen Zadražil z Veterán Klubu Chýnov.

Startovné činí 300 korun a zahrnuje oběd i upomínkové předměty. Pro diváky je vstupné dobrovolné.

Jako VIP host se v Chýnově objeví bývalý motocyklový závodník Jaroslav Homola, účastník mistrovství světa v motokrosu v šedesátých letech minulého století a tovární jezdec Jawy, vítěz závodu mistrovství světa v Německu v královské třídě 500 ccm z roku 1969, který bude mít na místě autogramiádu. Mezi vystavovateli nebude chybět ani známý sběratel historických motocyklů českobudějovický Petr Hošťálek, který v Chýnově vždy představí nějakou svou motocyklovou raritu.

Bude oceněno pět účastníků srazu, vypsané kategorie se všichni zúčastnění dozvědí až na místě, připraveny jsou zajímavé ceny. Občerstvení bude zajištěno v místních restauracích. „Těšíme se na viděnou již tuto neděli v Chýnově,“ vzkazuje Zadražil.