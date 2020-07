Z výkonů vyniká koule Tomáše Staňka (Dukla) 21,08, 100 m Slováka Jána Volka 10,36 i Jana Veleby (Dukla) 10,40, 200 m Marcely Pírkové (USK) 23,80, 100 m Nikoly Bendové (Olymp) 11,67, tyč Amálie Švábíkové (USK) 440, 800 m Filipa Šnejdra (Slavia) 1:48,60 a 110 překážek Petra Svobody (Olymp) 13,94. Z Jihočechů obsadil Jiří Polák (Sokol ČB) páté místo na 100 m ve třetím nejlepším čase jihočeské historie 10,60. Nejlepší letošní kouli v kraji zapsal 18letý Marek Marvan (VS), v závodě čtvrtý mezi muži se 13,45. Marek Strnad (19) z Nové Včelnice byl šestý v B-běhu a výkonem 1:53,73 zůstal jen 14 setin sekundy za svým jihočeským časem roku.

Z dalších výkonů: 200 překážek 2. Anna Borová 30,38 – osmá žákyně všech dob, 5. Lucie Chmátalová (obě VS) 32,48 – šestá 13letá v historii, 6. Nela Šteierová (Sok) 32,65, 7. Aneta Skálaková (VS) 32,69, 8. Michaela Běhounková (13, VS) 33,75, oštěp 7. Markéta Lišková (16, Veselí) 35,09, osobní rekord, výška Michaela Hrubá (USK) 180, 2. Alena Panovská 173, 5. Lada Doležalová 165, 7. Julie Kotalíková 160, koule 5. Václav Toman 11,98, 6. Radek Říha 11,34, 200 m 11. Lurdes Gloria Manuel (všichni VS) 25,73 – os. rekord, sedmá 15letá všech dob, 800 m 6. Ondřej Kohout (Chyšky) 2:05,59 – zlepšení o tři sekundy, 8. Daniel Gribbin (ČD) 2:08,99, 8. Jakub Janda (14, Sok) 2:12,21 – os. rek., 10. Filip Kotek (ČD) 2:12,63.