Mezi svými vrstevníky patří k nejlepším, také proto byl vybrán do české reprezentace sedmnáctiletých, kde sbírá zkušenosti a dělá výrazné výkonnostní pokroky. „Je vysoký, pružný, nikdy nebude těžký hráč,“ okomentoval jednu z mnoha tréninkových jednotek badmintonový kouč Radek Votava. Podle něj je Dvořák svým somatotypem předurčený pro singly. Po rozhovoru přímo s Danielem redakce Deníku může připojit ještě jeden klad. Vysokou inteligenci. Chytrý hráč se na kurtu určitě neztratí. „Když využívá svoji výšku, přitom opravdu není váhově zatížený, tak rozpětí, když udělá pořádný výpad a natáhne ruce, tak je to pro něj veliká výhoda,“ upřesnil Votava.

Daniel si ve své kariéře ze všeho nejvíc váží úspěchu na celorepublikových turnajích. Mladému muži medaile z vrcholných akcí moc sluší. „Jsem pyšný na své výsledky z mistrovství České republiky a dařilo se mi i na některých zahraničních turnajích,“ říká talentovaný badmintonista Sokola Č. Budějovice.

Skloubit svět vrcholového sportu se studiem Gymnázia Česká není úplně nejjednodušší. Badmintonista zvládá obojí. „Učitelé mi vycházejí vstříc, podmínky ke sportování jsou právě v této škole výborné,“ uvědomuje si.

Jaké jsou jeho konkrétní badmintonové plány a cíle?

„Rád bych se dostal na mistrovství Evropy do sedmnácti let,“ říká a jedním dechem dodává: „Tam bych rád zkusil vybojovat medaili.“

Zdravě ambiciozní Jihočech se nezalekne ani celoevropské konkurence. „Přijedou tam všichni nejlepší hráči z celé Evropy. Dánové budou v pozicích nasazených jedniček, Španělé i Francouzi jsou velice dobří,“ dokumentuje dokonalou znalost svých soupeřů. „Konkurence bude na mistrovství Evropy opravdu výborná, dosáhnout na medaili bude těžké, ale pokusím se o to.“

Aby byl ještě lepší, než je, měl by podle trenéra Radka Votavy vylepšit několik konkrétních herních věcí. „Měl by chodit míčům víc naproti, aby je zasahoval o něco dříve, než je zasahuje, to je ale práce nás, trenérů, abychom to třeba na reprezentačních soustředěních vylepšili.“ Už z toho, jak vnímá připomínky, je vidět, že Daniel Dvořák by to mohl dotáhnout na badmintonovém kurtu hodně daleko. „Musím se víc zaměřit na tréninky, abych se zlepšoval, musím si uvědomit v hlavě, co přesně musím na hřišti dělat.“ A jaký je Danielův dlouhodobý plán?

„Rád bych si někdy zahrál na olympiádě. To je ale spíš sen než přímo nějaký cíl. Chtěl bych si zahrát na mistrovství světa, zatím se ještě nedá říct, jestli na to výkonnostně mám.“ Píle v tréninku mu rozhodně nechybí.