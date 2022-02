„Budějovice jsou fajn, líbí se mi tu moc. Jednu rodinu mám na Ukrajině a druhou tady,“ odpovídal devětadvacetiletý hráč na otázky, jak je na jihu Čech spokojený.

S volejbalem začínal v Charkově, to už mu bylo devatenáct let. „Pak ale začala válka, tak jsem odjel do Ruska, a odtud po roce do Kazachstánu. Pak už jsem šel do Budějovic,“ vyprávěl Valerij Todua.

Kvůli své povaze se stal miláčkem českobudějovického publika. Svými prudkými výbuchy emocí dokázal Todua strhnout tým i fanoušky.

Když přišel do České republiky, mluvil jen rusky. Ani ne za dva roky už byla jeho čeština výrazně lepší. Díky své otevřenosti mluvil hodně s lidmi a výsledkem bylo rapidní zlepšení českého jazyka.

V Jihostroji vydržel pět sezon, což je nejvíc ze všech cizinců v historii klubu.

Když vloni Todua odcházel ke konkurenčním Lvům Praha, prohlásil: „Později se sem chci vrátit a bydlet tady. Budějovice mám v srdci.“

Do Českých Budějovic přijede Valerij Todua už v pondělí, neboť Jihostroj hraje právě s pražskými Lvy. Jihočeši chtějí, aby Ukrajinec cítil, že v těžkých chvílích podporují jeho zem.

Ke konfliktu na Ukrajině se Todua vyjádřil už v jeho začátcích. „Je hrozné vidět, když mladí kluci odcházejí do války a umírají.“