Hlavní disciplínou táborského ploutvařského podniku je závod na 400 m PP, který suverénně ovládli domácí juniorští reprezentanti České republiky Klára Mazalová a Matěj Novotný. Krásné poháry za vítězství převzali z rukou člena prezidia Svazu českých potápěčů Jaroslava Hudce.

Velká cena Tábora se v celkovém měřítku plave jako trojboj, do kterého se započítávají tři z pěti nejlepších umístění. Prvních osm borců v každé z kategorií se pak utká v závěrečné finálové rozplavbě, která určí celkového vítěze.

V kategorii C žen do 15 let vyhrála finálovou stovku s velkým náskokem domácí Klára Mazalová. Ve stejné kategorii mezi muži si pro druhé pořadí doplaval Matěj Novotný. Další domácí závodnice, dvanáctiletá Sára Studená, předvedla na finálové padesátce výborný výkon a zaslouženě slavila prvenství. V téže věkové kategorii doplavala Leona Kovačová na 6. místě. V kategorii do 18 let si pro sebe rezervoval 4. místo Šimon Procházka. Ostatní závodníci ze Subaquaclubu Delfín Tábor předvedli v domácím bazénu velice bojovné výkony, které jim ale na účast v závěrečném finále nestačily.

Kláru Mazalovou, Sáru Studenou a Matěje Novotného nyní čeká v tomto týdnu účast ve velmi prestižním závodě Světové setkání mládeže v maďarském Kecskemétu.