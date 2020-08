Příznivce turfu na jihu Čech čeká tradiční svátek. V neděli se uskuteční tradiční Netolické dostihy. Začátek je ve 13 hodin.

V neděli se uskuteční tradiční Netolické dostihy. | Foto: Deník/ Jan Škrle

Závodiště u zámečku Kratochvíle zůstalo v našem kraji jediným, kde se ještě alespoň jednou za rok dostihy běhají. „Závodit by se mohlo i častěji, ale je to otázka peněz. Na jedny dostihy je třeba sehnat šest set tisíc korun. Od sponzorů, z přihlášek a ze vstupného. Ale když třeba prší, tak je to průšvih, protože přijdou jen ti skalní,“ uvádí hlavní organizátor jediného jihočeského mítinku Karel Kučera.