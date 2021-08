Elita světového sajdkárkrosu se do jihočeské vísky vrací po dlouhých třinácti letech. V loňském roce byl celý seriál kvůli pandemii koronaviru zrušen, letos byly ze stejného důvody odvolány závody na Ukrajině, v Nizozemsku, v Německu a ve Francii, takže mistrovství světa bude nakonec jen čtyřdílné a začínat se bude právě teď v Jiníně.

Kvůli sníženému počtu závodů byl pozměněn také jejich formát a součástí každého podniku budou vždy tři finálové jízdy. Ta první se pojede už v sobotu, zbývající dvě pak v neděli.

Aktuální startovní listina čítá devětadvacet posádek ze sedmi zemí. „To ale není konečný počet,“ namítne hlavní organizátor závodu Jaroslav Kalný z MX-Enduro Parku v Jiníně. „Několik jich ještě dorazí. Do hlavního závodu půjde třicet dvojic, takže by to tak bylo vlastně optimální,“ dodá.

Hlavními aspiranty na titul jsou jeho obhájci Nizozemec Etienne Bax s Francouzem Nicolasem Mussetem, dále Belgičan Marvin Vanluchene s Nizozemcem Robbiem Baxem a mezi favority patří i elitní český spolujezdec Ondřej Čermák se svým nizozemským pilotem Julianem Veldmanem.

Přípravy závodu finišují. „Natahujeme povinné osmdesát centrů vysoké jutové sítě kolem tratě. To je pořádná práce, natloukli jsme mrak kolíků,“ usměje se Kalný. „Natíráme startovací zařízení, rozšiřujeme trať, chystáme balíky slámy, aby bylo všechno připravené,“ ujistí. „Hlavně, aby vyšlo počasí a přišli diváci, které srdečně zveme. Budou to velké závody,“ je si jistý.

Program závodu

Sobota

10.00 volné tréninky

12.00 měřené tréninky

14.30 jízda poslední šance MS sajdkáry

16.05 I. jízda ME čtyřkolky

17.00 I. jízda MS sajdkáry

Neděle

9.30 warm up

11.45 II. jízda ME čtyřkolky

13.15 II. jízda MS sajdkáry

14.15 III. jízda ME čtyřkolky

16.00 III. jízda MS sajdkáry