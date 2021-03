Hodně bohatý program má v letošním roce nalajnovaný MX – Enduro Park v Jiníně. Celkem je v plánu rekordních devět závodů. Otázkou je, jestli ho současná složitá pandemická situace umožní uspořádat v plném rozsahu. „Byli bychom rádi, ale něco se asi zruší,“ není úplným optimistou vedoucí areálu Jaroslav Kalný.

Jaroslav Kalný | Foto: Deník/ Jan Škrle

Motoristická sezona by měla v Jiníně odstartovat už ani ne za měsíc v sobotu 17. dubna úvodním závodem mezinárodního mistrovství republiky juniorů v motokrosu. „Zatím jsem jen tak neoficiálně zajišťoval zdravotnické zabezpečení. Ale jestli se nakonec skutečně pojede, to fakt nevím. Tady se neví, co bude za dva dny, natož za měsíc,“ jen rezignovaně mávne rukou.