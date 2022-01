Přitom začátek neměly špatný a čtvrthodinu s domácím týmem držely krok (5:5). Jenže pak přišel zhruba desetiminutový výpadek, během něhož si olomoucké házenkářky vytvořily šestibrankový náskok, který Jihočešky trochu zmírnily až v závěru poločasu.

Po změně stran už hráčky Sokola tahaly za kratší konec a Hanačky plynule navyšovaly brankový rozdíl, který na konci duelu činil osm gólů.

„Úvod nám vyšel celkem slušně, jenže pak přišel zase náš obvyklý útlum, čehož samozřejmě soupeř využil. Na holkách byla strašně znát únava, po návratu z Islandu nebyl vůbec čas na odpočinek, takže jim asi ani nelze nic vyčítat, i když se na to samozřejmě nemůžeme vymlouvat. Olomouc nás předčila především v útočné činnosti, my naopak spoustu šancí zahodili, když jsme asi osmkrát nastřelili tyč, nevyužili několik trháků ani střel ze šestek. Soupeř navíc trestal naše technické chyby,“ uvedla k utkání písecká trenérka Kateřina Hromádková.

Velmi náročný týden završí házenkářky od Otavy v sobotu, kdy se v rámci 14. kola interligy představí ve slovenské Šaľe (18), která je v tabulce o dva body za Pískem.

„Čeká nás soupeř, který se prezentuje rychlou hrou, je individuálně dobře vybavený, takže to bude opět silově náročnější. My se musíme probrat, zvednout hlavy a pokusit se uspět. Po tomto utkání už se dostaneme do nějakého normálnějšího režimu,“ podotkla koučka.

Zora Olomouc – Sokol Písek 34:26 (16:12)

Branky: Kuxová 7, Krajčovičová 4, Jansová 4/1, Kubáčková 4/3, Sovová 3, Kašpárková 3, Závišková 2, Přikrylová 2, Kubálková 2, Kapsová 2, Hejlová 1 – Pokorná 8/5, Kubišová 6, Pešková 3, Stellnerová 2, Chlupová 2, Součková 2, Nosková 1, B. Velková 1, Merglová 1. Sedmičky: 4/6:5/6. Vyloučení: 4:2. ŽK: 3:3. Rozhodčí: Valášek, Vychodil.

MOL liga ženy

1. Baník Most 13 12 0 1 442:292 24

2. Iuventa Michalovce 12 11 1 0 406:245 23

3. DAC Dunajská Streda 12 10 0 2 353:286 20

4. Házená Kynžvart 13 9 0 4 379:341 18

5. DHC Plzeň 13 8 1 4 346:316 17

6. Zora Olomouc 13 5 4 4 349:330 14

7. Sokol Písek 13 6 1 6 367:361 13

8. Slovan Duslo Šaľa 12 5 1 6 317:312 11

9. Slavia Praha 13 5 1 7 357:368 11

10. Sokol Poruba 13 4 0 9 336:366 8

11. Handball PSG Zlín 13 3 2 8 330:376 8

12. KPR RUCH Chorzów 13 3 1 9 384:410 7

13. HK Hodonín 13 2 0 11 290:389 4

14. Tatran Stupava 12 0 0 12 179:443 0