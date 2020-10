Učaroval jim trial a jeho kouzlu podlehla doslova celá rodina. U Majerů z Českých Budějovic jezdí motocyklové šlapačky prakticky všichni.

Martin Majer se statečně pere s náročnou mistrovskou tratí v Kramolíně, kde obsadil v kategorii C druhé místo. | Foto: Deník

Jednapadesátiletá hlava rodiny Michal Majer starší zkoušel v mládí cyklotrial, ale i klasický trial. Své syny k němu vedl od malička, na druhou stranu je však do ničeho netlačil. Michal Majer mladší (28 let) a Martin Majer (25 let) si k této zajímavé motoristické disciplíně našli cestu naprosto přirozeně. A co víc. Ke svým starším bratrům se později připojila i jejich mladší sestra Magdalena (17 let), což je unikát, protože v českém trialu se moc dívek skutečně nenajde.