Ta poslední mu zacinkala přednedávnem na veteránském mistrovství Evropy v italských Benátkách. V kategorii mužů 45 – 50 let překonal výkonem 13,76 metru svůj osobní rekord o úctyhodných 46 centimetrů. Ani takto výrazné zlepšení mu ale vytoužené zlato nepřineslo a prodloužil svou dobu stříbrnou, když za vítězným Španělem zaostal o pouhých šest centimetrů.

Jaký je váš zpětný pohled na mistrovskou soutěž trojskokanů?

Do Benátek jsem odjížděl s těmi nejvyššími ambicemi. Myslel jsem si, že na vítězství bude stačit výkon kolem 13,5 metru. Nakonec to byl závod pouze dvou lidí. Společně se Španělem jsme odskočili ostatním soupeřům o osmdesát centimetrů. Proto jsem už před posledním pokusem neměl co ztratit a potřeboval jsem zariskovat. Netroufl jsem si ale prodloužit rozběh, protože jsem se bál, aby mi vyšel na odrazu krok. Nakonec to klaplo a vylepšil jsem si osobák o šestačtyřicet centimetrů. Byl jsem příjemně překvapen.

Tak výrazné zlepšení je skoro neuvěřitelné. Dá se říct, že zrajete jako víno…

Vypadá to tak. Další moje meta je pokořit čtrnáctimetrovou hranici. Rád bych ji překonal v příštím roce na mistrovství světa v Torontu, jenže tam bude velká konkurence amerických atletů, kteří vládnou světovému veteránskému trojskoku.

Není tajemstvím, že si veškeré náklady hradíte sám. Asi to nebude zrovna levná záležitost, viďte?

Mám výhodu, že moje sportovní výsledky zajímají firmu, u které jsem zaměstnán. Ta mě podporuje, jak psychologicky, tak finančně. Za to jsem nesmírně vděčný. Jinak se snažím každoročně zahraniční závody skloubit s dovolenou, takže s sebou beru všechny příslušníky rodiny, které to zajímá. Letos jsem měl na šampionátu zřejmě nejpočetnější fanklub, fandilo mi deset lidí.

Proběhla už nějaká oslava?

Ano, už v Benátkách, a byla skvělá! Každého z fanoušků jsem pozval na večeři a mohli si vybrali pohoštění podle libosti. Další oslava se pak uskutečnila doma s nejbližšími a kamarády.

Jaké máte další cíle a plány?

Každým rokem se zlepšuji zhruba o třicet centimetrů. Když to takhle půjde dál, možná bych mohl za dva roky překonat evropský rekord veteránů.

Petr Hofbauer