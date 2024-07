Tábor opět hostil jeden z nejprestižnějších i největších podniků domácí triatlonové sezony. Hlavní závod byl přitom nejen mistrovstvím republiky, ale také pátým dílem Českého poháru v krátkém triatlonu. Při závodě mužů sledovali diváci drama až do cílové rovinky.

Po 750 metrech plavání v rybníce Jordán, jehož hladinu tentokrát rozvlnil silný vítr, vybíhal jako první na břeh Maďar Zalán Hóbor, který tak vyhrál Speedo Plaveckou prémii. Během 20 kilometrů cyklistiky ho ovšem dostihla trojice českých reprezentantů Radim Grebík, David Martin a Filip Tlamka. Při pětikilometrovém běhu se na čele osamostatnili Grebík s Hóborem, který byl ve finiši rychlejší. V redukovaném pořadí mistrovství republiky ovšem patří titul právě českému závodníkovi.

„Byl to opravdu náročný závod a jeli jsme ve velké intenzitě hlavně na kole, abychom dostihli maďarského reprezentanta. Pak jsme si to rozdali ve finiši, kde byl rychlejší a gratuluji mu. Já si bohužel držím svoje tempo, ale neumím zrychlit,“ řekl Grebík. Třetí doběhl Filip Tlamka, čtvrté místo a republikový bronz patří Davidu Martinovi.

V závodě žen plavala nejrychleji Kateřina Mičková, hned za ní ale vybíhala po schodech z vody Dana Přikrylová, která se pak rychle na kole dostala do vedení. Na velmi členité městské trati, kterou pořadatelé letos připravili nově, si vypracovala náskok, který si pak pohlídala i na běhu.

„Věřila jsem si, že můžu jet na kole sama. Držela jsem tempo a hlídala si watty, abych nezpomalovala. Snažila jsem se opravdu jet, takže na běhu to pak bylo o to těžší a delší, ale žádná velká krize naštěstí nepřišla,“ usmívala se Přikrylová. Druhé místo obsadila v prosluněném podvečeru Tereza Svobodová, třetí příčka patří Kateřině Mičkové.

Olympijské naděje z celého světa

V Táboře se představili nejen elitní čeští reprezentanti, ale také talentovaní triatlonisté z celého světa. Na start Evropského poháru juniorů se totiž postavili také závodníci z Mexika, Argentiny či Spojených států amerických.

V juniorském závodě si Češi vybrali obrovskou smůlu. Po plavání byli nejlepší Jakub Mittner na druhém místě a Šimon Michálek, který byl ve vodě jen o sedm vteřin pomalejší. Ani jeden z nich ale nedokončil cyklistickou část – Michálek odstoupil kvůli technickým problémům, Mittner upadl v posledním okruhu po kontaktu se soupeřem a závod pro něho skončil zlomeninou klíční kosti.

Po cyklistice tak na tom byl nejlépe z Čechů Lukáš Plic, který šel do běhu jako první ve druhé skupině závodníků. V běhu ho ovšem předstihl domácí Jakub Homola – ten šel z vody až předposlední, na kole se ale dotáhl do třetí skupiny, ze které si velmi dobrým běžeckým výkonem zajistil konečné 23. místo. Do nejlepší třicítky se vešli ještě Lukáš Plic (28.) a Robert Němec (30.).

„Letos sezona a příprava neprobíhala podle mých představ. I kvůli nemocím jsem nemohl dát plaveckému tréninku tolik, kolik by bylo potřeba. Na kole pak byly hodně náročné první dva okruhy, kdy jsme sjížděli závodníky před námi, což mi vzalo hodně sil. Na běh i na finiš jsem ale nějaké našel, k čemuž pomohla i ta úžasná atmosféra,“ řekl Homola.

Závod ovládl fenomenálním výkonem Francouz Pao Millo, který byl první už po plavání, na kole svůj náskok dokázal navýšit a v běhu si ho pohlídal.

close info Zdroj: Deník/ Redakce zoom_in Vanda Křížková

Mezi juniorkami plavali nejrychleji z Češek Magdalena Kudelová a Nikola Chovanečková. Už v prvním depu se ale pořadí promíchalo a na kole jezdily nejlépe z českých reprezentantek Vanda Křížková s Kristýnou Dvořákovou, které atakovaly umístění na hraně první desítky. Lépe si v běhu vedla Křížková, která finišovala na břehu Jordánu na 13. místě. Dvořáková byla 18., ve třicítce figurují ještě Šárka Jadrníčková, Lucie Mitisková a Nikola Chovanečková (28.-30.).

„Od startu jsem se cítila strašně. Na kole jsem se trochu rozjela, ale na běhu mě všichni sbíhali, takže to bolelo. Pocitově to dnes nebylo dobré,“ řekla Křížková. I v tomto závodě zvítězila Francie – zlato si odvezla Lucile Merrienová.

Český pohár v krátkém triatlonu se nyní přesouvá na Slovensko. V Žilině se bude 17. srpna závodit o mistrovské tituly v olympijském triatlonu.