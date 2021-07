Češti mladíci v Tiraně hned v prvním zápase vydřeli výhru nad Bulharskem 3:2. Před druhým utkáním ale vstoupil do hry Covid-19. „Bohužel nastal problém, že jeden hráč byl poslán do karantény kvůli pozitivnímu testu. Na příkaz pořadatelů musel být i jeho spolubydlící na jeden den zavřen na hotelovém pokoji a musel podstoupit PCR test, jehož výsledek byl vyhodnocen až večer, a proto nemohl hrát ani on,“ vysvětluje Tomáš Brichta.

Ani jeho deset bodů v zápase proti Srbsku nepomohlo. Český tým oslabený o dva hráče základní sestavy prohrál 0:3. „Je to škoda, tento zápas byl bohužel velmi ovlivněný, protože jsme přišli o dva dobré hráče. Jeden z nich se k nám mohl díky negativnímu testu další den vrátit, ale i tak jsme museli další zápasy odehrát s jedenácti hráči,“ komentuje Brichta.

Volejbalisté ČR U17 v TiraněZdroj: Deník/ cvf.cz

Vzápětí čekala národní tým do 17 let těžká zkouška v podobě zápasu s Itálií. V něm sice české mužstvo vyhrálo první set, ale následně na soupeře nestačilo a prohrálo 1:3. Po třech hracích dnech měli mít mladíci den volna, jenže opět přišla povinná izolace na pokojích, a to i přes negativní výsledky testů na covid-19. Následný zápas proti Polsku měl stejný scénář jako duel s Itálií – vítězný první set, ale konečná porážka 1:3.

Mistrovství Evropy zakončila reprezentace do 17 let vítězstvím nad Rakouskem 3:0. Na postup do nejlepší osmičky, která byla před šampionátem vytyčena jako cíl, to ale nestačilo. „Osobně si myslím, že to tak velké zklamání není, ale všechny z týmu nás to velice mrzí,“ přiznal Tomáš Brichta, který patřil na turnaji ke stabilním hráčům českého výběru.

Tiskový mluvčí českobudějovického klubu Matěj Mayer zmiňuje, že zástupci Jihostroje předváděli na šampionátu dobré výkony. "Blokař Lukas Tóth měl ve všech pěti duelech nejvíce úspěšných bloků. Celkem si připsal devatenáct bloků a padesát šest bodů." Smečař Vojtěch Pitner se na palubovku na delší čas dostal v jednom utkání, ve kterém zaznamenal šest bodů. Univerzál Tomáš Brichta měl na kontě jedenačtyřicet bodů a čtyři bloky. „Myslím si, že moje výkony obecně špatné nebyly, ale vždy to může být lepší. Podle mě se mi dařilo nejvíc v zápase proti Bulharsku,“ připomněl Brichta úvodní zápas, ve kterém pomohl týmu 18 body.

Přestože se mladíkům nepodařilo dosáhnout cíle, šampionát hodnotí pozitivně. „Celkově jsem si mistrovství Evropy užil. Je to skvělá příležitost zahrát si proti výborným týmům a nabrat nové zkušenosti. V Albánii se mi celkem líbilo, je to pro mě zase nová země, kam jsem měl příležitost se podívat,“ uzavírá talentovaný českobudějovický volejbalista Tomáš Brichta.